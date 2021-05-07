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Парламентские слушания о развитии системы образования пройдут в Беларуси

07.05.2021 13:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая - Sputnik. Палата представителей Национального собрания приняла решение провести в стране парламентские слушания по вопросам развития системы образования, сообщили в парламенте.

Данное решение было принято сегодня на заседании сессии палаты. Депутаты несколько лет назад уже выступали с инициативой провести масштабные парламентские слушания по этой теме. Тогда шло формирования Кодекса об образовании и парламентские слушания отложили на более поздний срок.

"Сегодня принято решение о проведении парламентских слушаний на тему "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования", - сообщили Sputnik в палате представителей.

Слушания состоятся в Овальном зале 10 июня 2021 года.

В парламенте также рассказали, что на 19 мая запланировано совместное заседание палат Парламента, на котором правительство ответит на вопросы парламентариев.

В рамках данного заседания планируется выступление заместителя премьер-министра Игоря Петришенко с докладом на тему "О развитии социальной сферы Республики Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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В Овальном зале 19 мая ждут вице-премьера, который курирует в правительстве вопросы социальной сферы.
 
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