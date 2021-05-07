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Кочанова: за деятельностью адвокатов нужен более серьезный контроль
07.05.2021 14:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мая - Sputnik. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова считает оправданным усиление контроля за профессиональной деятельностью и оплатой услуг адвокатов.
Сегодня сенаторы одобрили изменения в закон об адвокатской деятельности, которым в частности предлагается соотносить оплату работы адвокатов со сложностью дел и качеством исполненной работы. Проект закона, который сегодня приняли во втором чтении депутаты, представил министр юстиции Беларуси Олег Слижевский.
"Мы (Минюст - Sputnik) фиксируем жалобы от граждан о том, что оплатили услуги адвокатов по высшей мере. Качество оказанной помощи не соответствует оплате", - сказал министр.
При этом он отметил, что нив одной стране адвокатские услуги никогда не были дешевыми. По его словам, в новом проекте закона предлагается соотнести оплату услуг адвокатов со сложностью дела, временем проведенном в процессе.
По его словам, тарифы на оплату услуг адвокатов в соответствии с новым законодательством получит право республиканская коллегия адвокатов.
Поддерживая принятие изменений в закон об адвокатской деятельности, глава Совета Республики Наталья Кочанова отметила важность усиления государственного контроля за деятельностью адвокатского корпуса, в том числе и за оплатой труда.
Политизация и самопиар
В свою очередь председатель комиссии по законодательству и государственному строительству Верхней палаты белорусского парламента Сергей Сивец отметил, что вопрос об изменении закона об адвокатской деятельности возник во второй половине 2020 года, когда в стране случился внутриполитический кризис.
По его словам, некоторые адвокаты политизировались, "занялись самопиаром и нанесли репетиционный ущерб" адвокатскому сообществу.
Сивец добавил, что государство должно усилить контроль за качеством услуг, которые оказывают адвокаты. Кроме этого, в проекте закона предлагается норма о том, чтобы запретить частную практику адвокатов.
Сенаторы одобрили данный законопроект, который был сегодня принят во втором чтении в Овальном зале. В Беларуси в настоящее время адвокатские лицензии на право осуществления деятельности имеют более двух тысяч юристов.
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В стране принимается законодательство, в соответствии с которым усиливается контроль государства за работой адвокатского корпуса.
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