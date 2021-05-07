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В Беларуси синоптики прогнозируют дожди до конца недели

07.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дождливая погода сохранится до конца недели. В субботу, 8 мая, будет ветрено. По всей территории страны ожидаются кратковременные дожди и до 12 тепла. В ночь на 9 мая местами ожидаются заморозки. В воскресенье  потеплеет до +17°C и осадков не ожидается.

В начале следующей недели в стране окончательно установится теплая погода. В понедельник воздух прогреется  до +26°C. Отопление в жилых домах начнут отключать в среду, 12 мая.

 
 
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Дождливая погода сохранится до конца недели. В субботу, 8 мая, будет ветрено. По всей территории страны ожидаются кратковременные дожди и до 12 тепла. В ночь на 9 мая...
 
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