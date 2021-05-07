В Беларуси синоптики прогнозируют дожди до конца недели

Источник материала: БT

Дождливая погода сохранится до конца недели. В субботу, 8 мая, будет ветрено. По всей территории страны ожидаются кратковременные дожди и до 12 тепла. В ночь на 9 мая местами ожидаются заморозки. В воскресенье потеплеет до +17°C и осадков не ожидается.



В начале следующей недели в стране окончательно установится теплая погода. В понедельник воздух прогреется до +26°C. Отопление в жилых домах начнут отключать в среду, 12 мая.