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В Беларуси синоптики прогнозируют дожди до конца недели
07.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Дождливая погода сохранится до конца недели. В субботу, 8 мая, будет ветрено. По всей территории страны ожидаются кратковременные дожди и до 12 тепла. В ночь на 9 мая местами ожидаются заморозки. В воскресенье потеплеет до +17°C и осадков не ожидается.
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Дождливая погода сохранится до конца недели. В субботу, 8 мая, будет ветрено. По всей территории страны ожидаются кратковременные дожди и до 12 тепла. В ночь на 9 мая...
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