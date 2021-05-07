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В Минске стартовала акция "Их именами названы студенческие отряды"

07.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В преддверии майских праздников в Минске стартовала акция "Их именами названы студенческие отряды". В ней примут участие более 200 молодых ребят из Гомеля, Жлобина, Орши, Жабинки и других городов страны. В ходе акции запланировано сразу несколько мероприятий. Так, сегодня студенческие отряды возложили цветы к памятному знаку в честь освободителей Беларуси в Минске, также розы легли к подножью стелы "Минск - город-герой". Кроме этого, участники посетили Музей истории Великой Отечественной войны, где им вручили государственную символику.

Екатерина Новикова, участник студотряда г. Гомеля: Наши деды, прадеды воевали, сражались за этот мир, чтобы у нас было чистое небо, чтобы мы жили без войн, без конфликтов каких-то. В наше время люди стараются как-то погубить это все, забыть историю, а историю не нужно забывать.  Антон Мурашко, участник студотряда г. Орши: Не забывать наших родственников, которые отдали жизнь за то, чтобы в XXI веке их дети жили счастливо и не забывали те подвиги, которые совершали люди в то время.

В третьем трудовом семестре студотрядам будут присвоены  имена героев Советского Союза и участников Великой Отечественной войны.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В преддверии майских праздников в Минске стартовала акция "Их именами названы студенческие отряды". В ней примут участие более 200 молодых ребят из Гомеля, Жлобина,...
 
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