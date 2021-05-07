В Жодино чествуют ветерана Великой Отечественной войны Любовь Дубину

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Бесконечная благодарность тем, кто подарил нам мирное небо. Чествование героев Великой Отечественной войны продолжается в Минской области. Сегодня представители администрации, ветеранских и молодежных организаций приехали в гости к жительнице Жодино Любови Ивановне Дубиной, чтобы поздравить ее с наступающим праздником - Днем Победы. Любовь Ивановна начала свою службу в госпитале в Москве, потом попала на передовую телефонисткой. В составе 144-й пушечной артиллерийской Кричевской Краснознаменной бригады 3-го Белорусского фронта прошла с тяжелыми боями через всю Беларусь до бывшего Кенигсберга, где и узнала о победе советского народа.

Недавно Любови Ивановне исполнилось 96 лет. Поздравления с Днем Победы принимает с радостью каждый год. На этот раз ветерану запомнится победный марш духового оркестра, исполненный у ее дома.





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