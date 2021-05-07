ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Жодино чествуют ветерана Великой Отечественной войны Любовь Дубину

07.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Бесконечная благодарность тем, кто подарил нам мирное небо. Чествование героев Великой Отечественной войны продолжается в Минской области. Сегодня  представители администрации, ветеранских и молодежных организаций приехали в гости к жительнице Жодино Любови Ивановне Дубиной, чтобы поздравить ее с наступающим праздником - Днем Победы. Любовь Ивановна начала свою службу  в госпитале в Москве, потом попала  на передовую телефонисткой. В составе 144-й пушечной артиллерийской Кричевской Краснознаменной бригады 3-го Белорусского фронта прошла с тяжелыми боями через всю Беларусь до бывшего Кенигсберга, где и узнала  о победе советского народа.

Недавно Любови Ивановне исполнилось 96 лет. Поздравления с Днем Победы принимает с радостью каждый год. На этот раз  ветерану запомнится победный марш духового оркестра, исполненный у ее дома. 


Читайте также:

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бесконечная благодарность тем, кто подарил нам мирное небо. Чествование героев Великой Отечественной войны продолжается в Минской области. Сегодня ...
 
Новости дня
Новости общества
 
План на большие выходные. Увлекательный маршрут по югу Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by