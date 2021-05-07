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В Минской области завершают сев кукурузы

07.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У аграриев продолжаются посевные работы на полях. Многолетние травы, сахарная свекла и гречиха. Несмотря на погодные условия, в хозяйстве "Туча" Клецкого района в график укладываются с запасом. Основная часть работы уже выполнена. 

Сейчас поля агрокомбината заполняют зернами кукурузы. В планах - посеять 610 гектаров. Около 400 уже обработаны аграриями. 

В почву вместе с семенами вносятся минеральные удобрения, в том числе фосфор. Это позволит растению с первых дней получать питательные элементы по максимуму.

 
 
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У аграриев продолжаются посевные работы на полях. Многолетние травы, сахарная свекла и гречиха. Несмотря на погодные условия, в хозяйстве "Туча" Клецкого района в...
 
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