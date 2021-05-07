|
В Минской области завершают сев кукурузы
07.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
У аграриев продолжаются посевные работы на полях. Многолетние травы, сахарная свекла и гречиха. Несмотря на погодные условия, в хозяйстве "Туча" Клецкого района в график укладываются с запасом. Основная часть работы уже выполнена.
Сейчас поля агрокомбината заполняют зернами кукурузы. В планах - посеять 610 гектаров. Около 400 уже обработаны аграриями.
В почву вместе с семенами вносятся минеральные удобрения, в том числе фосфор. Это позволит растению с первых дней получать питательные элементы по максимуму.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У аграриев продолжаются посевные работы на полях. Многолетние травы, сахарная свекла и гречиха. Несмотря на погодные условия, в хозяйстве "Туча" Клецкого района в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)