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В Чериковском районе торжественно перезахоронены останки воина Красной армии Михаила Градусова

07.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В деревне Зори Чериковского района торжественно перезахоронены останки воина Красной армии Михаила Градусова. Он погиб в июле 1944 года на левом берегу реки Нарва в Эстонии. Обнаружено захоронение было в прошлом году поисковиками. Они и передали останки бойца на родину в Беларусь. У воинского захоронения - представители общественных объединений, военные почтили павших минутой молчания.  

Алеся Хныкова, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чериковского райисполкома: В канун 9 Мая обязательно к каждому воинскому захоронению лягут цветы, венки. Будут приходить люди, отдавать дань памяти погибшим героям в боях за свободу и независимость нашей Родины.

В Чериковском районе торжественно перезахоронены останки воина Красной армии Михаила Градусова

Установить имя героя поисковикам удалось благодаря обнаруженным при нем медалям "За боевые заслуги" и "За оборону Ленинграда". Они вместе с амуницией бойца переданы районному музею. 


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Теги: Минск
 
 
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В деревне Зори Чериковского района торжественно перезахоронены останки воина Красной армии Михаила Градусова. Он погиб в июле 1944 года на левом берегу реки Нарва в...
 
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