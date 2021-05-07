В Чериковском районе торжественно перезахоронены останки воина Красной армии Михаила Градусова

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В деревне Зори Чериковского района торжественно перезахоронены останки воина Красной армии Михаила Градусова. Он погиб в июле 1944 года на левом берегу реки Нарва в Эстонии. Обнаружено захоронение было в прошлом году поисковиками. Они и передали останки бойца на родину в Беларусь. У воинского захоронения - представители общественных объединений, военные почтили павших минутой молчания.

Алеся Хныкова, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чериковского райисполкома: В канун 9 Мая обязательно к каждому воинскому захоронению лягут цветы, венки. Будут приходить люди, отдавать дань памяти погибшим героям в боях за свободу и независимость нашей Родины.







Установить имя героя поисковикам удалось благодаря обнаруженным при нем медалям "За боевые заслуги" и "За оборону Ленинграда". Они вместе с амуницией бойца переданы районному музею.





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