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В эти дни белорусы со всех уголков нашей страны вспоминают о подвигах поколения героев и чествуют ветеранов. Так, в Гомеле поздравили ветерана Великой Отечественной войны Аэлиту Самсонову. Прямо под окнами ее дома организовали мини-парад с живой музыкой и шествием. Поздравительный экипаж прибыл на тематическом "Автобусе памяти". Стройными рядами в торжественном марше прошла знаменная группа и кадеты, а музыкальную атмосферу создали артисты гомельских городских оркестров. Не обошлось и без легендарной песни "День Победы". В преддверии одной из самых значимых дат в истории белорусского народа гомельчане исполнили ее вместе с ветераном Великой Отечественной войны.







С Днем Победы на дому поздравят и других ветеранов во всех уголках Гомельской области. Поколению победителей вручат открытки, цветы и памятные подарки.





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