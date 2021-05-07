ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле поздравили ветерана Великой Отечественной войны Аэлиту Самсонову

07.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В эти дни белорусы со всех уголков нашей страны вспоминают о подвигах поколения героев и чествуют ветеранов. Так, в Гомеле поздравили ветерана Великой Отечественной войны Аэлиту Самсонову. Прямо под окнами ее дома организовали мини-парад с живой музыкой и шествием. Поздравительный экипаж прибыл на тематическом "Автобусе памяти". Стройными рядами в торжественном марше прошла знаменная группа и кадеты, а музыкальную атмосферу создали артисты гомельских городских оркестров. Не обошлось и без легендарной песни "День Победы". В преддверии одной из самых значимых дат в истории белорусского народа гомельчане исполнили ее вместе с ветераном Великой Отечественной войны.

В Гомеле поздравили ветерана Великой Отечественной войны Аэлиту Самсонову

С Днем Победы на дому поздравят и других ветеранов во всех уголках Гомельской области. Поколению победителей вручат открытки, цветы  и памятные подарки.


Читайте также:

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти дни белорусы со всех уголков нашей страны вспоминают о подвигах поколения героев и чествуют ветеранов. Так, в Гомеле поздравили ветерана Великой...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко вручил награды, в том числе и «группе доблестных офицеров КГБ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by