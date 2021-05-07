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В Борисове задержан интернет-комментатор, оскорблявший прокуроров и судей
07.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Оскорблял милиционеров, прокуроров и судей. В Борисове задержан очередной интернет-комментатор. Это 41-летний мужчина, который работает врачом в России. В нашей стране он трудился наркологом, но был уволен за прогул. По информации МВД, взяли подозреваемого, когда он приехал в гости к родственникам. Основанием для задержания послужили нелестные слова в адрес представителей власти: медик публиковал их в экстремистском телеграм-канале.
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Оскорблял милиционеров, прокуроров и судей. В Борисове задержан очередной интернет-комментатор. Это 41-летний мужчина, который работает врачом в России. В нашей...
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