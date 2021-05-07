В Борисове задержан интернет-комментатор, оскорблявший прокуроров и судей

Источник материала: БT

Оскорблял милиционеров, прокуроров и судей. В Борисове задержан очередной интернет-комментатор. Это 41-летний мужчина, который работает врачом в России. В нашей стране он трудился наркологом, но был уволен за прогул. По информации МВД, взяли подозреваемого, когда он приехал в гости к родственникам. Основанием для задержания послужили нелестные слова в адрес представителей власти: медик публиковал их в экстремистском телеграм-канале.





Читайте также: