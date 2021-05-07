|
Праздничная акция от ОО "Белая Русь" в Национальной библиотеке
07.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Особое внимание в эти дни, конечно же, тем, кто подарил нам мир. Праздничная акция накануне прошла в Национальной библиотеке. Чествование ветеранов войны, вручение памятных подарков, концертные номера и творческие конкурсы. Акция памяти традиционно проводится общественным объединением "Белая Русь" в больших и малых городах страны. В эти майские дни подобные праздничные мероприятия пройдут более чем в ста городах.
В рамках мероприятия также подвели итоги различных творческих проектов, фотоконкурса "В гостях у ветерана". Молодые люди, навещая героев войны, делали памятные снимки.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особое внимание в эти дни, конечно же, тем, кто подарил нам мир. Праздничная акция накануне прошла в Национальной библиотеке. Чествование ветеранов войны, вручение...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)