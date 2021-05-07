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Праздничная акция от ОО "Белая Русь" в Национальной библиотеке

07.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особое внимание в эти дни, конечно же, тем, кто подарил нам мир. Праздничная акция накануне прошла в Национальной библиотеке. Чествование ветеранов войны, вручение памятных подарков, концертные номера и творческие конкурсы. Акция памяти  традиционно проводится общественным объединением "Белая Русь"  в больших и малых городах страны. В эти майские дни подобные праздничные мероприятия пройдут более чем в ста городах.

Праздничная акция от ОО "Белая Русь" в Национальной библиотеке

В рамках мероприятия также подвели итоги различных творческих проектов, фотоконкурса "В гостях у ветерана". Молодые люди, навещая героев войны, делали памятные снимки.


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Особое внимание в эти дни, конечно же, тем, кто подарил нам мир. Праздничная акция накануне прошла в Национальной библиотеке. Чествование ветеранов войны, вручение...
 
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