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Особое внимание в эти дни, конечно же, тем, кто подарил нам мир. Праздничная акция накануне прошла в Национальной библиотеке. Чествование ветеранов войны, вручение памятных подарков, концертные номера и творческие конкурсы. Акция памяти традиционно проводится общественным объединением "Белая Русь" в больших и малых городах страны. В эти майские дни подобные праздничные мероприятия пройдут более чем в ста городах.







В рамках мероприятия также подвели итоги различных творческих проектов, фотоконкурса "В гостях у ветерана". Молодые люди, навещая героев войны, делали памятные снимки.





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