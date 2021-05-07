Участников канала «Армия с народом» приговорили к большим тюремным срокам

Источник материала: Tut.by

В пятницу, 7 мая, оглашен приговор по делу участников телеграмм-канала «Армия с народом». Суд, как и запрашивал прокурор, назначил большие тюремные сроки: активист партии «Народная грамада» Сергей Спариш получил 6 лет, участница движения «Страна для жизни» Антонина Коновалова и ее супруг Сергей Ярошевич — 5,5 лет, блогеры Сергей Коршун и Евгений Привалов — 4,5 лет лишения свободы. Фигуранты вину не признали.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По версии следствия, преступления задумывались еще в 2019 году. Тихановский, Статкевич, Северинец планировали использовать «бесчинствующую толпу, с учетом стихийного поведения, как своеобразный инструмент для достижения цели, сопровождающейся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением представителям власти». Для этого они и другие использовали телеграмм-каналы и YouTube, в том числе и телеграм-канал «Армия с народом».

Евгений Привалов, у которого был опыт службы во внутренних войсках, создал его 30 мая 2020 года (отметим, что Тихановский на тот момент уже был задержан в Гродно). Позже привлек туда Сергея Ярошевича, а тот, в свою очередь, супругу Антонину Коновалову (15 июня) и спустя день бывшего милиционера Сергея Коршуна (21 июня он уже был задержан). Сергей Спариш подключился к «Армии с народом» 18 июня, через неделю его задержали и поместили в изолятор. Также в обвинении фигурирует имя еще одного участника телеграм-канала — Сергея Лукьянова. Его и Елену Коликову, как участников «Армии с народом», задержали вместе с Коршуном, но вскоре отпустили. В качестве обвиняемых они сегодня в суде не предстали.

Прокурор, зачитывая обвинение, не раз повторил, что средством совершения преступления были мобильные телефоны и компьютеры. Он отметил, что участники канала периодически изменяли свои ники, удаляли переписку, — для конспирации в целях совершения преступления.

Что еще свидетельствовало о преступном умысле, по тексту обвинения? В телеграм-канале была опубликована информация, «содержащая заведомо ложную оценку нелегитимности исполнения служебных и общественных обязанностей представителями власти, незаконные призывы не повиноваться им, сопротивляться», а также призывы подписываться на канал, то есть увеличивать аудиторию, ссылки на учебную литературу, например методичку Шарпа о мирном и ненасильственном сопротивлении, рекомендация использовать телеграм для общения (в этом гособвинение видит конспирацию преступных действий), а также информация о способах психологического неповиновения органам власти, рекомендации, как избежать преследования.

Особое внимание прокурор обращал на то, что информация в телеграм-канале была направлена на бывших и действующих силовиков, среди подписчиков специально выискивали служивших, чтобы «использовать их в преступных целях»: например, действующих сотрудников призывали отказаться от исполнения приказов. Также телеграм-канал, отметил прокурор, информировал подписчиков о времени и месте массовых беспорядков (каких именно и где именно, не указывается), при этом подписчиков обучали, как применять оружие в отношении представителей власти, устраивать поджоги, портить имущество, заявил прокурор (подробно методы обучения и места применения навыков в обвинении не отражены).

Прокурор заявлял, что фигуранты готовились к массовым беспорядкам: учились уничтожать имущество, применять насилие и оружие. Но довести преступный умысел не смогли, так как 25 июня был задержан Спариш, а потом и другие фигуранты дела.

В итоге участников телеграмм-канала признали виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 13 к ч. 2 ст. 293 УК, ответственность такая же, как и за оконченное преступление, — от 3 до 8 лет лишения свободы). Информацию в телеграм-каналах, как вести себя на акциях протеста и где они проходят, расценили как обучение участников массовых протестов (ч. 3 ст. 295 УК, наказывается арестом или лишением свободы до 3 лет).

Конкретные даты, когда прошли массовые беспорядки, к которым имеют непосредственное отношение обвиняемые, в обвинении не звучало, как и то, какой именно вред имуществу, здоровью и жизни граждан или представителей власти был причинен такими действиями. Стримы с акций протестов прокурор назвал пропагандой преступной деятельности.

Сергей Спариш также признан виновным в воспрепятствовании работе главы Центризбиркома, его связали с планами Сергея Тихановского провести предвыборный пикет рядом с домом чиновницы.

Коновалова, Коршун, Спариш и Ярошевич в суде вину не признали. Частично признал вину только создатель телеграм-канала «Армия с народом» Привалов. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.