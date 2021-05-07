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В Гродно прошел финал республиканского марафона "Вместе за сильную и процветающую Беларусь!"

07.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Гродно прошел финал республиканского гражданско-патриотического марафона "Вместе за сильную и процветающую Беларусь!". За победу боролись команды 13 вузов из всех регионов страны. Участники соревновались в 10 различных конкурсах: интеллектуальных и творческих. Спортивные состязания и церемония закрытия марафона прошли на стадионе Гродненского центра олимпийского резерва. Команды Белорусского университета информатики и радиоэлектроники заняли первое и второе места.  Гран-при завоевал Гродненский университет имени Янки Купалы. Третье место заняли сразу две команды: Гродненского государственного медицинского университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. 

Владислав Макаревич, студент Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина: Очень интересно, весело. Постоянно бегаем, прыгаем, печем хлеб, поем, скворечники строим, занимаемся разной деятельностью, стараемся не унывать и бодро двигаемся вперед.Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета республики Национального собрания Беларуси: Молодежь - это наша перспектива, наше будущее. То, что сегодня молодежь перенимает самое лучшее от более старшего поколения, ей все это пригодится в жизни. И пока мы будем помнить и чтить подвиги героев Великой Отечественной войны, пока мы будем понимать, что мирное небо завоевывается, мы будем сильной стабильной страной.Также студенты приняли участие в митинге-реквиеме и возложили цветы к памятнику воинам-освободителям. А активисты гродненских вузов во время диалоговой площадки обсудили важные мероприятия, запланированные в рамках проекта "Гродно - молодежная столица Беларуси".


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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно прошел финал республиканского гражданско-патриотического марафона "Вместе за сильную и процветающую Беларусь!". За победу боролись команды 13 вузов из...
 
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