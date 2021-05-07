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Сергей Левкович и Дмитрий Микуленок 8 мая проведут прямые телефонные линии
07.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
8 мая по традиции на связи будут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Дмитрий Микуленок.
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8 мая по традиции на связи будут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый...
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