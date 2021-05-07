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В Клецке поздравляют участницу Великой Отечественной войны Тамару Чичко

07.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти дни  белорусы со всех уголков нашей страны вспоминают о подвигах поколения героев. В Клецке по доброй традиции накануне 9 Мая выстраивается целая делегация патриотов к дому Тамары Чичко.  Участнице Великой Отечественной под звуки оркестра пожелали мирного неба над головой, семейного счастья и здоровья. 

Сегодня участнице Великой Отечественной 95. Родом она из России. Фашисты сожгли ее родную деревню. В годы войны Тамара Чичко помогала саперам: разминировала пути к Ленинграду. Победу встретила  в госпитале в Клецке, здесь и осталась жить по сей день. (видео). 



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В эти дни  белорусы со всех уголков нашей страны вспоминают о подвигах поколения героев. В Клецке по доброй традиции накануне 9 Мая выстраивается целая делегация...
 
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