|
В Клецке поздравляют участницу Великой Отечественной войны Тамару Чичко
07.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В эти дни белорусы со всех уголков нашей страны вспоминают о подвигах поколения героев. В Клецке по доброй традиции накануне 9 Мая выстраивается целая делегация патриотов к дому Тамары Чичко. Участнице Великой Отечественной под звуки оркестра пожелали мирного неба над головой, семейного счастья и здоровья.
Сегодня участнице Великой Отечественной 95. Родом она из России. Фашисты сожгли ее родную деревню. В годы войны Тамара Чичко помогала саперам: разминировала пути к Ленинграду. Победу встретила в госпитале в Клецке, здесь и осталась жить по сей день. (видео).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти дни белорусы со всех уголков нашей страны вспоминают о подвигах поколения героев. В Клецке по доброй традиции накануне 9 Мая выстраивается целая делегация...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)