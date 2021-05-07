От долларов в конверте до техники для кухни. В Витебске судят за взятки экс-начальника отдела образования

Источник материала: Tut.by

Суд в Витебске 7 мая начал рассматривать уголовное дело бывшего начальника отдела образования администрации Первомайского района города Павла Краско — его обвиняют во взяточничестве. Гособвинение заявляет, что чиновник принимал мзду почти год — на работе и дома. Ему вменяют незаконное получение почти 7,2 тысячи рублей.



Павел Краско на одном из официальных мероприятий. Фото: pervroo-vitebsk.gov.by

Павла Краско обвиняют по частям 1 и 2 статьи 430 УК (Получение взятки). Экс-чиновнику грозит от 3 до 10 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности.

Процесс ведет судья Денис Алексеенко.

Обвиняемому Павлу Краско — 44 года. На суде он сообщил о себе, что родился в Витебске, не женат, детей не имеет. В армии не служил — по состоянию здоровья.

Отделом образования администрации Первомайского района Витебска Краско руководил 10 лет — с 2011 по 2021 годы.

Согласно обвинению, Павел Краско принимал взятки дома и на работе, в том числе в своем кабинете. Это продолжалось с 30 декабря 2019 года по 23 октября 2020 года. В тот же день, 23 октября, его арестовали. Взятки экс-чиновник брал «за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию».

В деле — несколько эпизодов. Первый раз Краско, по словам прокурора, принял незаконное вознаграждение накануне Нового года — 30 декабря 2019-го, от представителя предприятия «ВитебскХолод». Он вручил чиновнику шампанское, виски, конфеты и конверт с 300 долларами. В целом, как посчитали следователи, «презент» потянул на 671 рубль.

Следующие события, как отметил гособвинитель, происходили с января по июль 2020 года. Сотрудник витебской фирмы «СП-Визирь» передал Павлу Краско не менее 1200 рублей. Чиновник при этом находился на работе.

Затем эта же фирма «подарила» Краско бытовую технику на 1,5 тысячи рублей: кухонную вытяжку, газовую варочную панель и духовой шкаф. Все это доставили в квартиру экс-руководителя отдела образования и установили на кухне.

Общая сумма «подарков» от «СП-Визирь» составила не менее 2704 рублей.

В октябре прошлого года, согласно обвинению, Краско не раз принимал взятки от представителя предприятия «Витсантехстрой». В целом «набежало» не менее 3 800 рублей.

Павел Краско не признал вину.

— Я полностью и по всем эпизодам не признаю вину, — заявил он.

В процессе объявлен перерыв до 15 мая. На этом заседании опросят свидетелей.