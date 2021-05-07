Суд приговорил администраторов канала «Армия с народом» к большим срокам

Минский областной суд вынес приговоры фигурантам дела «Армии с народом». Их признали виновными и приговорили к срокам от 4,5 до 6 лет тюрьмы.

Антонина Коновалова (была была доверенным лицом Светланы Тихановской в Минске) получила 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Ее муж Сергей Ярошевич — такой же срок в колонии усиленного режима. Сергей Коршун и Евгений Привалов получили по 4,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Сергей Спариш осужден на 6 лет колонии усиленного режима.

По версии следствия, обвиняемые администрировали телеграм-канал «Армия с народом». Их обвинили в приготовлении к участию в массовых беспорядках и подготовке к ним иных лиц (ч. 1 ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК, ч. 3 ст. 293 УК), а Спариша вдобавок в препятствовании работе ЦИК по ч. 2 ст. 191 УК.