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Суд приговорил администраторов канала «Армия с народом» к большим срокам

07.05.2021 17:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минский областной суд вынес приговоры фигурантам дела «Армии с народом». Их признали виновными и приговорили к срокам от 4,5 до 6 лет тюрьмы.

Антонина Коновалова (была была доверенным лицом Светланы Тихановской в Минске) получила 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Ее муж Сергей Ярошевич — такой же срок в колонии усиленного режима. Сергей Коршун и Евгений Привалов получили по 4,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Сергей Спариш осужден на 6 лет колонии усиленного режима.

По версии следствия, обвиняемые администрировали телеграм-канал «Армия с народом». Их обвинили в приготовлении к участию в массовых беспорядках и подготовке к ним иных лиц (ч. 1 ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК, ч. 3 ст. 293 УК), а Спариша вдобавок в препятствовании работе ЦИК по ч. 2 ст. 191 УК.

 
Теги: Минск
 
 
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Минский областной суд вынес приговоры фигурантам дела «Армии с народом». Их признали виновными и приговорили к срокам от 4,5 до 6 лет тюрьмы.
 
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Участников канала «Армия с народом» приговорили к большим тюремным срокам
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