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Девушку, задержанную в Витебске за лампады возле храма в память о жертвах Чернобыля, не отпустили из ИВС после 10 суток

07.05.2021 17:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 26 апреля задержали двух девушек, которые поставили лампады возле Воскресенского храма в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС. Они получили «сутки» в ИВС. Одна из них, 23-летняя Елизавета Кириенко, вечером 6 мая должна была выйти на свободу после 10 суток. Однако ее пребывание в изоляторе продлили еще до 72 часов, сообщает «Віцебская вясна».

О том, что Елизавета останется в изоляторе еще до 72 часов, правозащитникам сообщила ее мать Светлана. В связи с чем продлили срок задержания девушки, неизвестно.

Правозащитник Павел Левинов считает, что девушку могли задержать в связи с новым административным делом или в рамках уголовного дела.

Напомним, Лизавету Кириенко задержали в Витебске вечером 26 апреля вместе с 19-летней Марией Амосович. В день чернобыльской трагедии они зажгли две лампады на ступенях Воскресенской церкви. Судья Владимир Цариков посчитал это несанкционированным пикетированием (ст. 24.23 КоАП) и дал Елизавете 10 суток административного ареста, а Марии — 20 суток.

Елизавета Кириенко работает воспитателем детского сада. После задержания в квартире, где она живет, прошел обыск.

 
Теги: Витебск
 
 
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Правозащитник Павел Левинов считает, что девушку могли задержать в связи с новым административным делом или в рамках уголовного дела.
 
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