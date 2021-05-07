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Девушку, задержанную в Витебске за лампады возле храма в память о жертвах Чернобыля, не отпустили из ИВС после 10 суток
07.05.2021 17:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 26 апреля
О том, что Елизавета останется в изоляторе еще до 72 часов, правозащитникам сообщила ее мать Светлана. В связи с чем продлили срок задержания девушки, неизвестно.
Правозащитник Павел Левинов считает, что девушку могли задержать в связи с новым административным делом или в рамках уголовного дела.
Напомним, Лизавету Кириенко задержали в Витебске вечером 26 апреля вместе с 19-летней Марией Амосович. В день чернобыльской трагедии они зажгли две лампады на ступенях Воскресенской церкви. Судья Владимир Цариков посчитал это несанкционированным пикетированием (ст. 24.23 КоАП) и дал Елизавете 10 суток административного ареста, а Марии — 20 суток.
Елизавета Кириенко работает воспитателем детского сада. После задержания в квартире, где она живет, прошел обыск.
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Девушку, задержанную в Витебске за лампады возле храма в память о жертвах Чернобыля, не отпустили из ИВС после 10 суток
Правозащитник Павел Левинов считает, что девушку могли задержать в связи с новым административным делом или в рамках уголовного дела.
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