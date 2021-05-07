Горячую воду в Могилеве начнут отключать уже с 13 мая. Узнайте, есть ли ваш дом в списке

Источник материала: Tut.by

В Могилеве начнут планово отключать горячую воду уже с 13 мая. Об этом изданию Mogilevnews.by сообщили в «Могилевских тепловых сетях».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первыми под отключение попадут микрорайоны Рабочий поселок, Ямницкий, Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка, а также улицы Менжинского, Челюскинцев, Строителей, Космонавтов, проспект Мира (от гостиницы «Могилев» до университета имени Кулешова). Там горячая вода будет отсутствовать с 13 до 25 мая.

Следующий этап отключений пройдет с 3 по 15 июня. Горячая вода пропадет в микрорайоне Юбилейный и на улицах Гришина, Крупской (до жилых домов № 62б; 64; 51; 51а; 70), Ленинской, Пионерской, Первомайской, по проспекту Мира (до гостиницы «Могилев»).

Третий этап запланирован на 7−19 июля. Горячую воду отключат на бульваре Непокоренных, в поселке Восход, в переулках Осенний и Южный, на проспектах Шмидта, Пушкинском, Димитрова, Витебском, на улицах Островского, Симонова, Кутепова, Алтайской, им. Лизы Чайкиной, Габровской, Павлова, Сосновой, Мовчанского, Фатина, Терехина, Златоустовского, Гомельское шоссе, Славгородское шоссе.

Завершающий этап пройдет с 12 по 24 августа. Горячая вода будет отсутствовать в микрорайоне Соломинка, в районе улиц Крупская до улицы Кирова, 30 лет Победы, Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина.

Также в «Могилевских тепловых сетях» рассказали, что 14−15 мая и 22−23 мая трубопровод будут испытывать повышенным давлением. Это может привести к разрывам, размыву грунта, проседанию покрытия проезжей части и тротуаров и выходу воды на поверхность.