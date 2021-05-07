«Сутки» и штраф получил оператор-фрилансер из Гродно

Источник материала: Tut.by

Оператору-фрилансеру Андрею Фролову из Гродно присудили 15 суток ареста и штраф 30 базовых величин (870 рублей), сообщает БАЖ .



Фото: БАЖ

Суд признал Андрея Фролова виновным по части 3 статьи 23.5 КоАП (Незаконные изготовление и (или) распространение продукции средств массовой информации) и по статье 24.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Андрей Фролов — гродненский оператор, который сотрудничает с различными СМИ. Его задержали около Лиды вечером 4 мая, до суда он находился в ИВС.