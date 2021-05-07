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«Сутки» и штраф получил оператор-фрилансер из Гродно

07.05.2021 19:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оператору-фрилансеру Андрею Фролову из Гродно присудили 15 суток ареста и штраф 30 базовых величин (870 рублей), сообщает БАЖ.


Фото: БАЖ

Суд признал Андрея Фролова виновным по части 3 статьи 23.5 КоАП (Незаконные изготовление и (или) распространение продукции средств массовой информации) и по статье 24.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Андрей Фролов — гродненский оператор, который сотрудничает с различными СМИ. Его задержали около Лиды вечером 4 мая, до суда он находился в ИВС.

 
Теги: Гродно
 
 
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Оператора Андрея Фролова задержали 4 мая.
 
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