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В ОБСЕ осудили преследование изданий Intex-press и Hrodna.life
07.05.2021 19:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ОБСЕ призвали власти Беларуси остановить преследование представителей СМИ. Пост с призывом опубликовала в
— Преследование независимых СМИ, включая Intex-press и Hrodna.life, под предлогом борьбы с экстремизмом опасным образом сокращает возможность журналистов освещать происходящие события. Власти должны прекратить мешать работе СМИ, — написала Тереза Рибейру.
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