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В ОБСЕ осудили преследование изданий Intex-press и Hrodna.life

07.05.2021 19:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ОБСЕ призвали власти Беларуси остановить преследование представителей СМИ. Пост с призывом опубликовала в Twitter представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Преследование независимых СМИ, включая Intex-press и Hrodna.life, под предлогом борьбы с экстремизмом опасным образом сокращает возможность журналистов освещать происходящие события. Власти должны прекратить мешать работе СМИ, — написала Тереза Рибейру.

5 мая Экономический суд Брестской области признал «Издательский дом «Интекс-пресс» виновным в распространении СМИ информации, распространение которой запрещено, и назначил 150 базовых величин (4350 рублей) штрафа. Поводом для разбирательства стало опубликованное на страницах газеты интервью экс-кандидата на президентских выборах 2020 года Светланы Тихановской, которое признали экстремистскими материалами. Ранее за электронную и видеоверсии интервью с Тихановской главреда Intex-press Владимира Янукевича оштрафовали на 20 базовых величин (580 рублей). Также Intex-press получил от Министерства информации письменное предупреждение.

19 марта главного редактора Hrodna.life Алексея Шоту оштрафовали на 425 базовых величин (12 325 рублей). Согласно обвинению, Алексей (как физическое лицо и юридическое лицо) разместил три материала за апрель и июнь 2020 года, которые содержали ссылки или логотип телеграм-канала, признанного экстремистским.

 
 
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Ранее издания получили крупные штрафы.
 
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