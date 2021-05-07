Суд по делу о «хранении» книги «Белорусская национальная идея» прекратили

Источник материала: Tut.by

Судебный процесс над парнем, которого судили за «хранение» книги Змитера Лукашука «Беларуская нацыянальная ідэя», прекратили в связи с тем, что истек срок наложения административного взыскания. Об этом сообщает «Еврорадио».



Фото: «Еврорадио»

Напомним , процесс над 24-летним Егором Старовойтовым вели за нарушение статьи 19.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).

11 февраля к Егору пришла милиция, изъяла книгу Змитера Лукашука «Беларуская нацыянальная ідэя», которую парень купил в «Академкниге». Только 4 марта специальная комиссия нашла в ней «признаки проявления экстремизма». Егор об этом факте узнал 31 марта, когда в РУВД Минского района ему вручили повестку в суд. Парень работает инженером-программистом, раньше к административной ответственности не привлекался.

Дело в суде Минского района рассматривал судья Виктор Шевцов. Он озвучил протокол, где сказано, что «в достоверно неустановленное время, но не позднее 21 часа 21 минуты 11.02.2021» Егор Старовойтов «осуществил хранение книги» .

Последнее заседание прошло 9 апреля, тогда судья взял перерыв, чтобы «прочитать книгу» и отправил дело на доработку.

В итоге дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.11 КоАП прекратили в связи с истечением срока наложения административного взыскания.