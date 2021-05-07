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Суд по делу о «хранении» книги «Белорусская национальная идея» прекратили

07.05.2021 20:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Судебный процесс над парнем, которого судили за «хранение» книги Змитера Лукашука «Беларуская нацыянальная ідэя», прекратили в связи с тем, что истек срок наложения административного взыскания. Об этом сообщает «Еврорадио».


Фото: «Еврорадио»

Напомним, процесс над 24-летним Егором Старовойтовым вели за нарушение статьи 19.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).

11 февраля к Егору пришла милиция, изъяла книгу Змитера Лукашука «Беларуская нацыянальная ідэя», которую парень купил в «Академкниге». Только 4 марта специальная комиссия нашла в ней «признаки проявления экстремизма». Егор об этом факте узнал 31 марта, когда в РУВД Минского района ему вручили повестку в суд. Парень работает инженером-программистом, раньше к административной ответственности не привлекался.

Дело в суде Минского района рассматривал судья Виктор Шевцов. Он озвучил протокол, где сказано, что «в достоверно неустановленное время, но не позднее 21 часа 21 минуты 11.02.2021» Егор Старовойтов «осуществил хранение книги».

Последнее заседание прошло 9 апреля, тогда судья взял перерыв, чтобы «прочитать книгу» и отправил дело на доработку.

В итоге дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.11 КоАП прекратили в связи с истечением срока наложения административного взыскания.

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Судебный процесс над парнем, которого судили за «хранение» книги Змитера Лукашука «Беларуская нацыянальная ідэя», прекратили в связи с тем, что истек срок...
 
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