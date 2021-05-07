|
Суд по делу о «хранении» книги «Белорусская национальная идея» прекратили
07.05.2021 20:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Судебный процесс над парнем, которого судили за «хранение» книги Змитера Лукашука «Беларуская нацыянальная ідэя», прекратили в связи с тем, что истек срок наложения административного взыскания. Об этом
11 февраля к Егору пришла милиция, изъяла книгу Змитера Лукашука «Беларуская нацыянальная ідэя», которую парень купил в «Академкниге». Только 4 марта специальная комиссия нашла в ней «признаки проявления экстремизма». Егор об этом факте узнал 31 марта, когда в РУВД Минского района ему вручили повестку в суд. Парень работает инженером-программистом, раньше к административной ответственности не привлекался.
Дело в суде Минского района рассматривал судья Виктор Шевцов. Он озвучил протокол, где сказано, что «в достоверно неустановленное время, но не позднее 21 часа 21 минуты 11.02.2021» Егор Старовойтов
Последнее заседание прошло 9 апреля, тогда судья взял перерыв, чтобы «прочитать книгу» и отправил дело на доработку.
В итоге дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.11 КоАП прекратили в связи с истечением срока наложения административного взыскания.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судебный процесс над парнем, которого судили за «хранение» книги Змитера Лукашука «Беларуская нацыянальная ідэя», прекратили в связи с тем, что истек срок...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)