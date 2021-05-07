Источник материала: БT

Легендарные "Катюша" и "День Победы" сегодня прозвучали и под окнами ветеранов. Во дворе домов, где живут фронтовики, выступили военные оркестры. Такие музыкальные открытки к празднику в нашей стране уже стали доброй традицией. И всегда вызывают неподдельные эмоции и у самих ветеранов, и у очевидцев. Мария Тройнич продолжит.



Он едва сдерживает слезы радости и приветственно машет: под балконом ветерана Валентина Григорьева оркестр играет его любимую песню. Композицию музыканты разучивали специально к празднику.



Юрий Авсиевич, начальник образцово-показательного оркестра брестской пограничной группы:



В прошлом году ветеран Отечественной войны изъявил желание, чтобы мы исполнили песню "Молодость моя, Беларусь". В репертуаре у нас ее не было, в этом году мы ее подготовили. Особенно приятно ветеранов Великой Отечественной войны поздравлять, их уже мало осталось. С глубокими чувствами, переживаниями мы к этому относимся.



Валентин Григорьев ушел в партизаны в 1943, когда ему было 15 лет. Родную деревню вместе с матерью и братьями сожгли фашисты. Участвовал в подрыве немецкого гарнизона и других операциях. И как сейчас помнит тот день, когда его отряд соединился с частями Красной армии. Стало ясно: победа уже близко.

Импровизированный концерт во дворе устроил оркестр Брестской пограничной группы. В репертуаре песни военных лет и победные композиции.



Настоящий мини-парад и для ветерана Великой Отечественной войны Аэлиты Самсоновой. На фронте она была медсестрой, спасала раненых. Сегодня прямо под окнами живая музыка и праздничное шествие. А потом все вместе спели песню "День Победы".



Аэлита Самсонова, ветеран Великой Отечественной войны

Все, ребята, не так просто, как нам кажется. Вы знаете, я часто встречаюсь с молодежью, очень многое они просто не понимают. Все думают, что это так, все само собой. Само собой ничего не бывает. Было очень трудно, очень страшно. Весь город был разбит



Поздравления не только с наступающим праздником 9 Мая, но и с прошедшим днем рождения принимала сегодня и Любовь Дубина. Ветерану 96. На фронте была телефонисткой. Прошла с тяжелыми боями через всю Беларусь - до бывшего Кенигсберга, где и узнала о победе советского народа.



С цветами и подарками сегодня гости и у ветерана Бориса Попкова. Ему 94 года. Сил и молодости придают четверо внуков и четверо правнуков. Вспоминает, как в 17 ушел на службу, был пограничником в Заславле. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны, медалями "За освобождение Варшавы" и за "Победу над Германией".



В саду ветерана гости посадили два дерева: яблоню и грушу в знак уважения к подвигу победителя. Ведь цветы деревьев, несмотря на прошедшие десятилетия, и сегодня символ патриотизма современной Беларуси, свободной и независимой.