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Во Дворце Республики состоялись торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню Победы
07.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Эстафета памятных мероприятий сегодня продолжилась и во Дворце Республики. Там состоялись торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню Победы. Телеканал "Беларусь 1" уже представил их своим зрителям.
В большом зале собрались ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, представители разных ведомств. Концертную программу "Спасибо за жизнь" построили как диалог поколений с показом судеб простых людей через их письма, дневники, воспоминания. Военные события предстали перед зрителями живой историей.
Песни военных лет, хореографические номера, выступление солистов театральных, балетных и военных музыкальных коллективов. Все это передавало торжественную атмосферу и дух того времени - далеких 40-х.
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Эстафета памятных мероприятий сегодня продолжилась и во Дворце Республики. Там состоялись торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню Победы. Телеканал...
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