ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во Дворце Республики состоялись торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню Победы

07.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Эстафета памятных мероприятий сегодня продолжилась и во Дворце Республики. Там состоялись торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню Победы. Телеканал "Беларусь 1" уже представил их своим зрителям.

В большом зале собрались ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, представители разных ведомств. Концертную программу "Спасибо за жизнь" построили как диалог поколений с показом судеб простых людей через их письма, дневники, воспоминания. Военные события предстали перед зрителями живой историей.

Песни военных лет, хореографические номера, выступление солистов театральных, балетных и военных музыкальных коллективов. Все это передавало торжественную атмосферу и дух того времени - далеких 40-х.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эстафета памятных мероприятий сегодня продолжилась и во Дворце Республики. Там состоялись торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню Победы. Телеканал...
 
Новости дня
Новости общества
 
Для ветеранов и участников Великой Отечественной провели экскурсию во Дворце Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by