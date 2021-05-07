ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Для ветеранов и участников Великой Отечественной провели экскурсию во Дворце Независимости

07.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Необычную экскурсию в преддверии дня Победы - святого праздника для каждого белоруса-патриота - провели во Дворце Независимости. Сюда пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей. Они пришли вместе со своими детьми и внуками, что очень символично. Когда спокойствие и мир в нашей стране пытаются расшатать извне, когда нашу историю хотят переписать в пользу проигравших зачинщиков, то есть - нацистов, а слову нацизм хотят придать благозвучие. Не выйдет! Мы все помним. И эта память у нас на генетическом уровне. И каждый участник этой страшной войны помнит. Благодаря им помним и мы.

О символичной встрече во Дворце Независимости - с подробностями Ксения Лебедева.

Дворец Независимости окружен символичными для белорусов местами. Вот площадь Государственного флага, чуть поодаль - парк Победы, Музей истории Великой Отечественной войны и знаменитая стела "Минск - город-герой". Поэтому его расположение имеет сакральный смысл.

Белорусский Дворец Независимости не спутаешь ни с одним зданием в мире - как бы это пафосно для кого-то не звучало, но сегодня он - олицетворение нерушимой белорусской государственности. В изящном и лаконичном архитектурном исполнении сосредоточены красота и сила белорусского народа.

Ветераны и участники Великой Отечественной войны на экскурсии с детьми и внуками



Об этом сегодня говорили и ветераны, и участники Великой Отечественной войны во время экскурсии, на которую они пришли с детьми и внуками. От имени главы государства гостей тепло приветствовала Наталья Эйсмонт - пресс-секретарь Президента.

Дворец Независимости - это культурное достояние каждого из нас, как бы кто-то ни говорил иначе. По личному распоряжению Президента в определенные дни двери открываются для всех желающих увидеть кабинеты, где творится история.

Интересно, что сегодня во Дворце Независимости открылась выставка, посвященная Великой Победе. Ведь кто как не художник лучше всего передаст событие, а главное - чувства.
Произведения искусства помогают изучать ту войну и являются не просто оригинальными художественными работами, но и подлинно историческими документами.

Великая Отечественная война оставила след не только на современниках, но и на последующих поколениях. Те, кто видел ее своими глазами, хотят, чтобы мы помнили и больше этого не повторили.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычную экскурсию в преддверии дня Победы - святого праздника для каждого белоруса-патриота - провели во Дворце Независимости. Сюда пригласили ветеранов Великой...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минтруда о фейке, что "государство не поможет и не поздравит ветеранов и участников Великой Отечественной"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by