Источник материала: БT

Необычную экскурсию в преддверии дня Победы - святого праздника для каждого белоруса-патриота - провели во Дворце Независимости. Сюда пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей. Они пришли вместе со своими детьми и внуками, что очень символично. Когда спокойствие и мир в нашей стране пытаются расшатать извне, когда нашу историю хотят переписать в пользу проигравших зачинщиков, то есть - нацистов, а слову нацизм хотят придать благозвучие. Не выйдет! Мы все помним. И эта память у нас на генетическом уровне. И каждый участник этой страшной войны помнит. Благодаря им помним и мы.



О символичной встрече во Дворце Независимости - с подробностями Ксения Лебедева.



Белорусский Дворец Независимости не спутаешь ни с одним зданием в мире - как бы это пафосно для кого-то не звучало, но сегодня он - олицетворение нерушимой белорусской государственности. В изящном и лаконичном архитектурном исполнении сосредоточены красота и сила белорусского народа.







Ветераны и участники Великой Отечественной войны на экскурсии с детьми и внуками





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Для ветеранов и участников Великой Отечественной провели экскурсию во Дворце Независимости Необычную экскурсию в преддверии дня Победы - святого праздника для каждого белоруса-патриота - провели во Дворце Независимости. Сюда пригласили ветеранов Великой...