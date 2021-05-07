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Для ветеранов и участников Великой Отечественной провели экскурсию во Дворце Независимости
07.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Необычную экскурсию в преддверии дня Победы - святого праздника для каждого белоруса-патриота - провели во Дворце Независимости. Сюда пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей. Они пришли вместе со своими детьми и внуками, что очень символично. Когда спокойствие и мир в нашей стране пытаются расшатать извне, когда нашу историю хотят переписать в пользу проигравших зачинщиков, то есть - нацистов, а слову нацизм хотят придать благозвучие. Не выйдет! Мы все помним. И эта память у нас на генетическом уровне. И каждый участник этой страшной войны помнит. Благодаря им помним и мы.
Белорусский Дворец Независимости не спутаешь ни с одним зданием в мире - как бы это пафосно для кого-то не звучало, но сегодня он - олицетворение нерушимой белорусской государственности. В изящном и лаконичном архитектурном исполнении сосредоточены красота и сила белорусского народа.
Ветераны и участники Великой Отечественной войны на экскурсии с детьми и внуками
Об этом сегодня говорили и ветераны, и участники Великой Отечественной войны во время экскурсии, на которую они пришли с детьми и внуками. От имени главы государства гостей тепло приветствовала Наталья Эйсмонт - пресс-секретарь Президента.
Дворец Независимости - это культурное достояние каждого из нас, как бы кто-то ни говорил иначе. По личному распоряжению Президента в определенные дни двери открываются для всех желающих увидеть кабинеты, где творится история.
Интересно, что сегодня во Дворце Независимости открылась выставка, посвященная Великой Победе. Ведь кто как не художник лучше всего передаст событие, а главное - чувства.
Произведения искусства помогают изучать ту войну и являются не просто оригинальными художественными работами, но и подлинно историческими документами.
Великая Отечественная война оставила след не только на современниках, но и на последующих поколениях. Те, кто видел ее своими глазами, хотят, чтобы мы помнили и больше этого не повторили.
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Необычную экскурсию в преддверии дня Победы - святого праздника для каждого белоруса-патриота - провели во Дворце Независимости. Сюда пригласили ветеранов Великой...
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