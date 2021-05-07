Источник материала: БT

Прозвучал и комментарий от Минтруда касательно фейка о том, что "государство не поможет и не поздравит ветеранов и участников Великой Отечественной".



Для справки.

Государство оказывает максимальную помощь и поддержку этой категории граждан. Для ветеранов, инвалидов, детей Великой Отечественной предусмотрены ежемесячные надбавки к основной пенсии.

В этом году на социальную поддержку ветеранов войны и граждан, пострадавших от последствий войны, направят 110 миллионов рублей.



Размер ежемесячных дополнительных выплат к пенсии участникам Великой Отечественной войны составляет от 273 до 410 рублей.

Средний размер пенсии в мае составил от 690 до 832 рублей.



При этом 985 рублей у инвалидов Великой Отечественной 1 группы, 940 рублей у инвалидов 2 группы. Кроме того, если участники войны не воспользовались правом на бесплатное внеочередное санаторно-курортное лечение, им выплачивается материальная помощь на оздоровление в размере 10 базовых величин. Сейчас это 290 рублей.

Ветеранам Великой Отечественной войны также предоставляются социальные льготы:



бесплатное обеспечение лекарственными средствами и техническими средствами социальной реабилитации;

бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта;

50-процентная скидка по плате за техническое обслуживание, пользование жилыми помещениями, техническое обслуживание лифта и коммунальные услуги, а также за пользование квартирным телефоном.

Ирина Костевич, Министр труда и социальной защиты Беларуси:



Это, конечно же, помощь по быту, помощь в уборке дома, помощь в оказании социальных услуг. Для этого мы каждый год посещаем каждого. В этом году мы посетили 14,5 тысячи наших ветеранов и пострадавших с тем, чтобы выяснить, в чем они нуждаются, в чем нужно им помочь. На оказание помощи социально-бытовой на это год направлено более 6 млн рублей, которые будут направлены на помощь нашим ветеранам

Сегодня в стране 3300 ветеранов войны. 11,5 тысячи граждан, пострадавших от последствий войны.