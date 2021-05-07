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Художественный взгляд на белорусские поля и реки - в галерее "Университет культуры". "Мгновения жизни" поймала в личный фотообъектив Людмила Сиденко. А моменты Великой Отечественной ко Дню Победы собрали в выставки ведущие арт-галереи столицы. От военных полотен до интерактивных экскурсий. Больше арт-точек на культурном маршруте - в нашем традиционным дайджесте (видео).