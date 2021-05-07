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В эти минуты во Дворце Республики начинается торжественное собрание и праздничный концерт "Спасибо за жизнь" ко Дню Победы! Здесь в Большом зале собрались ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, представители разных ведомств. Вся программа будет построена как диалог поколений с показом судеб простых людей через их письма, дневники, воспоминания и станет живой историей в событиях тех военных лет! Трансляцию праздничного мероприятия обеспечивает Белтелерадиокомпания, эфир торжественного собрания и концерта "Спасибо за жизнь" сразу после 19-часовых новостей.