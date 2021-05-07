ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во Дворце Республики начинается торжественное собрание и праздничный концерт "Спасибо за жизнь"

07.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В эти минуты во Дворце Республики начинается торжественное собрание и праздничный концерт "Спасибо за жизнь" ко Дню Победы! Здесь в Большом зале собрались ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, представители разных ведомств. Вся программа будет построена  как диалог поколений с показом судеб простых людей через их письма, дневники, воспоминания и станет живой историей  в событиях тех военных лет! Трансляцию праздничного мероприятия обеспечивает Белтелерадиокомпания, эфир торжественного собрания и концерта "Спасибо за жизнь" сразу после 19-часовых новостей.


 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти минуты во Дворце Республики начинается торжественное собрание и праздничный концерт "Спасибо за жизнь" ко Дню Победы! Здесь в Большом зале собрались ветераны...
 
Новости дня
Новости общества
 
От долларов в конверте до техники для кухни. В Витебске судят за взятки экс-начальника отдела образования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by