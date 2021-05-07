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В Логойске торжественно поздравили Дмитрия Поповича - сегодня ему 96

07.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

17-летним юношей он попал на войну, воевал на 1-м Украинском фронте в стрелковой дивизии, прошел Польшу, Венгрию, Румынию, а победу встретил в Берлине. Сказать слова благодарности за подвиг и вручить подарки приехал заместитель председателя Минского облисполкома Иван Маркевич. Также к поздравлениям присоединились руководство района, представители Союза женщин и молодежь. Во дворе дома  ветерана дети прочли стихотворения, исполнили песни, а оркестр исполнил знаменитую композицию "День Победы".

Сегодня в Минской области  более 400 ветеранов. Ни один в эти дни не остается без внимания.


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17-летним юношей он попал на войну, воевал на 1-м Украинском фронте в стрелковой дивизии, прошел Польшу, Венгрию, Румынию, а победу встретил в Берлине. Сказать слова...
 
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