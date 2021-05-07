В Музее Великой Отечественной войны - подведение итогов конкурса детского рисунка

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250 детских рисунков о подвиге женщин в Великой Отечественной. В конкурсе о героизме женщин в годы войны приняли участие школьники из всех регионов Беларуси. Награждение победителей-художников прошло в зале Победы Музея истории войны. Представители нескольких поколений присутствовали на праздничном мероприятии. Среди них ветераны, узники концлагерей, а также представители Белорусского союза женщин каждого региона Минской области.

Лучшие рисунки на военную тематику выбирало компетентное жюри. Все победители детского конкурса и участники праздника получили подарки. Затем для всех прошла экскурсия по музею.



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