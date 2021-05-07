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Прогноз погоды на 8 мая
07.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Синоптическая ситуация в Беларуси: ночью на территории Беларуси сохранится влияние фронтальных разделов, днем погодные условия в республике будут определять прохладные неустойчивые воздушные массы.
Внимание!
Днем 8 мая (суббота) местами, преимущественно по востоку страны, ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
В ночные часы 9 мая (воскресенье) на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки до 0, -3°С.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: ночью на территории Беларуси сохранится влияние фронтальных разделов, днем погодные условия в республике будут определять...
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