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Анатолий Лаппо сегодня проведет прием граждан в Совмине
07.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Руководители госорганов продолжают приемы граждан в Совмине.
Сегодня решать вопросы белорусов будет председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.
12 мая встреча пройдет у председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса.
Личный прием проходит с 10 утра по предварительной записи. Номера телефонов: 8 (017) 222 65 09, 8 (017) 222 63 69.
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Руководители госорганов продолжают приемы граждан в Совмине. Сегодня решать вопросы белорусов будет председатель Государственного пограничного комитета...
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