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Воспитанники Минского суворовского училища поздравили полковника в отставке Анатолия Саламатова
07.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Воспитанники Минского суворовского училища пришли с концертом к полковнику в отставке Анатолию Саламатову. Он попал на фронт в 17-летнем возрасте. Участвовал в освобождении Беларуси, воевал в Восточной Пруссии. Закончил войну под Берлином.
На кителе Анатолия Саламатова едва помещаются награды: медали, два ордена Красной Звезды и три ордена Отечественной войны.
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Воспитанники Минского суворовского училища пришли с концертом к полковнику в отставке Анатолию Саламатову. Он попал на фронт в 17-летнем возрасте. Участвовал в...
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