ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздничный концерт "Я, мы помним" в преддверии Дня Победы состоялся в Могилеве

08.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Праздничный концерт "Я, мы помним" в преддверии Дня Победы состоялся в Могилевском областном театре драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича. Он стал одним из масштабных событий одноименной патриотической акции, организованной Белорусским союзом женщин. Для ветеранов и почетных гостей звучали песни и стихи о войне и Великой Победе в исполнении творческих коллективов промышленных предприятий.
Ветераны принимали цветы и слова благодарности за их подвиг. А финальным аккордом концерта стала песня "Когда окончится война", которую исполнила заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздничный концерт "Я, мы помним" в преддверии Дня Победы состоялся в Могилевском областном театре драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича. Он стал одним из...
 
Новости дня
Новости общества
 
Кому выгодна новая трактовка событий Великой Отечественной - обсуждают в "Клубе редакторов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by