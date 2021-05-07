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Праздничный концерт "Я, мы помним" в преддверии Дня Победы состоялся в Могилевском областном театре драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича. Он стал одним из масштабных событий одноименной патриотической акции, организованной Белорусским союзом женщин. Для ветеранов и почетных гостей звучали песни и стихи о войне и Великой Победе в исполнении творческих коллективов промышленных предприятий.

Ветераны принимали цветы и слова благодарности за их подвиг. А финальным аккордом концерта стала песня "Когда окончится война", которую исполнила заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская.