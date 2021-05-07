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В преддверии 9 Мая местом борьбы за историческую память и справедливость стало медийное поле. Ведущие эксперты разбираются в нюансах пропаганды, которую пытаются навязать белорусам.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кому выгодна новая трактовка событий Великой Отечественной - обсуждают в "Клубе редакторов" В преддверии 9 Мая местом борьбы за историческую память и справедливость стало медийное поле. Ведущие эксперты разбираются в нюансах пропаганды, которую пытаются...

Как немецкие юристы своим нелепым жестом уподобились "адвокатам дьявола"? Кому выгодна новая трактовка событий Великой Отечественной? И почему на нашей земле никогда не получится сделать позитивный символ из флага, под которым приветствовали Гитлера и убивали белорусов?А также боль, о которой принято молчать на Западе. Одесская Хатынь как знак беды новейшей истории. Все подробности всразу после