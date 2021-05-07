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Кому выгодна новая трактовка событий Великой Отечественной - обсуждают в "Клубе редакторов"
08.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В преддверии 9 Мая местом борьбы за историческую память и справедливость стало медийное поле. Ведущие эксперты разбираются в нюансах пропаганды, которую пытаются навязать белорусам.Как немецкие юристы своим нелепым жестом уподобились "адвокатам дьявола"? Кому выгодна новая трактовка событий Великой Отечественной? И почему на нашей земле никогда не получится сделать позитивный символ из флага, под которым приветствовали Гитлера и убивали белорусов?
А также боль, о которой принято молчать на Западе. Одесская Хатынь как знак беды новейшей истории. Все подробности в
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В преддверии 9 Мая местом борьбы за историческую память и справедливость стало медийное поле. Ведущие эксперты разбираются в нюансах пропаганды, которую пытаются...
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