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Песни военных лет под грохот колес. Сотрудники Белорусской железной дороги исполнили композиции о Великой Отечественной войне, хорошо знакомые с детства многим пассажирам. Для флешмоба подобрали время, когда со станции не отправляется ни один поезд. Сигналом к началу выступления стало поздравление диктора с праздником 9 Мая. К хору железнодорожников присоединились и пассажиры.