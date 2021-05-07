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Сотрудники Белорусской железной дороги исполнили композиции о Великой Отечественной войне
08.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Песни военных лет под грохот колес. Сотрудники Белорусской железной дороги исполнили композиции о Великой Отечественной войне, хорошо знакомые с детства многим пассажирам. Для флешмоба подобрали время, когда со станции не отправляется ни один поезд. Сигналом к началу выступления стало поздравление диктора с праздником 9 Мая. К хору железнодорожников присоединились и пассажиры.
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Песни военных лет под грохот колес. Сотрудники Белорусской железной дороги исполнили композиции о Великой Отечественной войне, хорошо знакомые с детства многим...
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