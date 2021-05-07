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В. Богдан: В Беларуси много талантливых и самобытных людей, достойных стать героями ТВ-шоу
08.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси много ярких, интересных и самобытных людей, которые достойны того, чтобы стать героями шоу на телевидении. Тем более что новые выпуски программы "Я хочу это увидеть!" на телеканале
Владимир Богдан, ведущий Белтелерадиокомпании:
Возможно, роли радио и телевидения и поменялись. Но, тем не менее, их смотрят, пусть иногда даже и фоном - ты остановился, посмотрел и пошел дальше. Но все это будет: и радио, и телевидение будут существовать долго. И они будут вынуждены трансформироваться. Но это на благо зрителя.
Брутальность и рок-н-рол с мотоциклами, но и строгий костюм в офисе. Как при разнообразии образов оставаться настоящим мужчиной.
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В Беларуси много ярких, интересных и самобытных людей, которые достойны того, чтобы стать героями шоу на телевидении. Тем более что новые выпуски программы "Я хочу...
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