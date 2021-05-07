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Дмитрий Пиневич в интервью АТН рассказал о самочувствии Ромы Коготовского
08.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Состояние Ромы остается крайне тяжелым. Дмитрий Пиневич в эксклюзивном интервью АТН рассказал о самочувствии Ромы Коготовского.
Мы продолжаем следить за состоянием здоровья Ромы.
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Состояние Ромы остается крайне тяжелым. Дмитрий Пиневич в эксклюзивном интервью АТН рассказал о самочувствии Ромы Коготовского. Мы продолжаем следить за...
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