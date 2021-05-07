В. Макей рассказал о приоритетах в международном сотрудничестве с заокеанскими партнерами

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Дань памяти Великой Победе отдал министр иностранных дел Владимир Макей. В канун 9 Мая глава внешнеполитического ведомства рассказал о приоритетах в международном сотрудничестве современной Беларуси с заокеанскими партнерами.



Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:



Мы хотели бы их видеть абсолютно нормальными, устремленными в будущее, равноправными отношениями которые способствовали бы политическому, гуманитарному и торгово-экономическому сотрудничеству между нашими странами.Даже новейшая история показывает, что те два-три года нормализации отношений дали намного больше, чем все предыдущие годы санкционного противостояния, навязанного нам нашими американскими партнерами. Но для нас абсолютно непонятны те подходы, которые отдельные американские политики демонстрируют по отношению к нашей стране. В частности, заявления назначенного посла США в Беларуси для меня на данном этапе не представляют ничего иного, кроме как абсолютной пропаганды. Причем пропаганды, основанной на ложном понимании ситуации, на ложных фактах, базирующихся только лишь на тех домыслах, которые до нее доводят беглые преступники, находящиеся на Западе

Говоря о неоднозначном опыте наших соседей, где в последнее время решили бороться с советским наследием, Владимир Макей отметил, что происходящее "удивительно с точки зрения здравого смысла и абсолютно недопустимо". В связи с этим Беларусь принимала и будет принимать конкретные действия против фальсификации истории и восхваления нацизма.



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