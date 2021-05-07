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Сенаторы возложили цветы к обелиску - символу Великой Победы - стеле "Минск - город-герой"

08.05.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили Наталья Кочанова и члены Совета Республики. Сенаторы возложили цветы к обелиску - символу Великой Победы - месту памяти, торжества и скорби - стеле "Минск - город-герой". В знак благодарности победителям и скорби по утратам войны на гранит монумента легли охапки гвоздик и роз.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для нас это всегда праздник святой, и мы всегда встречаем его с чувством гордости за нашу страну, за наш народ, за наше старшее поколение, которое отстояло свободу и независимость нашей страны. С чувством ответственности, которая лежит на нас за то, чтобы мы передавали святую память о тех страшных событиях тем поколениям, которые идут за нами, и, конечно, с чувством радости, что над нашей страной мирное небо. И очень хотелось бы, чтобы каждый человек на нашей земле осознавал, что самое главное в жизни - это мир

Низкий поклон жертвам и героям Великой Отечественной войны. За то, что отстояли нашу землю и претерпели лишения ради Победы. Беларусь помнит. И Беларусь благодарит ветеранов - ныне живущих носителей той истории, которой страна гордится сегодня и будет чтить далее. Таков лейтмотив торжественной церемонии у Музея истории Великой Отечественной войны и стелы "Минск - город-герой".

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Теги: Минск
 
 
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Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили Наталья Кочанова и члены Совета Республики. Сенаторы возложили цветы к обелиску - символу Великой...
 
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