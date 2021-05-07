Президент вручил государственные награды промышленникам, строителям, труженикам села, педагогам, деятелям культуры

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Во Дворце Независимости сегодня чествовали заслуженных людей страны. Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды промышленникам, строителям, труженикам села, педагогам, деятелям культуры. А после глава государства ответил на самые актуальные и острые вопросы журналистов. На каких условиях Беларусь готова провести выборы? И как Президент отреагировал на заявление в прокуратуру Германии? Об этом обязательно расскажем, но сначала о торжественном.

Глубокий смысл церемонии вручения госнаград добавило то, что прошла она в преддверии сакрального события для всех белорусов - Дня Великой Победы. Безусловно, вклад этих людей в развитие страны был бы невозможен без исторических достижений наших предков. Поколение победителей подарило нам возможность творить и созидать под мирным небом. Конечно, несоразмерно сравнивать события военных лет и нынешние вызовы. И все-таки ни пандемия, ни попытки всячески раскачать ситуацию в стране не повлияли на развитие Беларуси. Нам не стыдно перед нашими героями, ветеранами. Мы не остановились ни на минуту и отстояли свой суверенитет. В этом в том числе огромная заслуга людей в погонах. Именно они зачастую рискуют жизнью, обеспечивая мир и спокойствие. О белорусах, которые защищают свою землю и прославляют ее своим трудом, Илона Красутская.



Все люди разные. Одни о своих достижениях лишний раз любят напомнить, другим не нужна минута славы. Но даже если не всем особо нравится публичность, в любом возрасте для каждого доброе слово, благодарность значат очень многое. Сегодня во Дворец Независимости пригласили много трудолюбивых людей. Им есть за что сказать спасибо.



Экскурсия для заслуженных людей во Дворце Независимости



До встречи с Президентом еще час для экскурсии, чтобы сделать памятные снимки. Они побывают везде, а тот самый зал госнаград станет финальной точкой. В этих антуражах встретились люди разных профессий и интересов. И о каждом можно снять отдельный фильм. Поэтому для начала несколько историй, которые герои рассказали нашей съемочной группе еще до встречи во Дворце.









Теймураз Бочоришвили. Пришел на бобруйскую "Славянку" 40 лет назад, начинал экономистом. Вот уже 27 лет во главе предприятия и его успехов.

Конечно, пандемия стала испытанием и для коллектива, и для директора. Зарубежные контракты поставили на паузу. За пару дней цеха перешли на пошив средств индивидуальной защиты. Первые миллионы масок в стране сошли с конвейера "Славянки". Оглядываясь назад, даже не верится, что вся эта нагрузка легла на предприятие. Сейчас привычная история. Осенне-зимняя коллекция для белорусских и зарубежных модниц уже сходит с конвейера.







Внутри одного карьерного самосвала - супергиганта на 450 тонн - более 90 тысяч деталей. Среди них немало и таких, где уровень точности при обработке до сотой доли миллиметра! За их производство и отвечает Сергей Лютов. Задача наладчика станков - скоординировать работу компьютера и инструментов.



Сергей Лютов, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг": "Машина без человека ничего не делает, ведь человек управляет машиной. Поэтому нас специально обучают на более новое оборудование. А модернизация нужна для того, чтобы точность повышать обработки".

Национальное достояние страны

Вручение госнаград - одна из самых приятных миссий для Президента. Ведь наши люди - это самое ценное. Национальное достояние страны. Они создают ее имидж, чтобы о нас и наших достижениях говорили чаще: вкусных продуктах, высокотехнологичном оборудовании, научных разработках. Награды Александр Лукашенко вручает за пару дней до Дня Великой Победы – это время особенное, когда мы вспоминаем подвиги наших героев.

Сложно представить то, с чем пришлось столкнуться и пережить нашим дедам и прадедам. Голод, фронтовая жизнь, лишения, людские потери. Новое время - это, конечно, другие, несоизмеримые вызовы. И тем не менее. Пандемия принесла человечеству свои потрясения. А нам, белорусам, еще добавили. Предлагали своими руками разрушить то, что создавалось десятилетиями.







За орденами и дипломами о присвоении почетных званий выходят деятели культуры, строители, труженики села, педагоги, промышленники. В их числе - генеральные конструкторы наших флагманов МТЗ и Гомсельмаша. Сергей Федорович был в числе тех, кто проектировал суперкомбайн.



От промышленников до деятелей культуры: Президент вручил государственные награды



Величайшая ценность, что каждый из нас живет в мирной стране, может сосредоточиться на профессиональных задачах, растить детей, зная, что мы в безопасности. За мир и спокойствие 24 на 7 ответственны люди в погонах. На их плечах неимоверный труд: оборона нашего суверенитета.







Светящиеся глаза и улыбки лучше всего говорят о том, насколько значимы для страны эти люди. И в рамках своих профессиональных заслуг и личных качеств. Рядом с сильными мужчинами внешне хрупкие, но сильные духом женщины. Всем им, независимо от своего статуса и должности, приятно услышать добрые слова от Президента.







Эмоции, взаимные поздравления и звон бокалов. Среди награжденных - немало знакомых лиц, но и те, для кого публичность дискомфортна. Пусть спокойно, не афишируя своих достижений, но каждый из них вносит огромный вклад в развитие страны с максимальной самоотдачей. И это невозможно не заметить.







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