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Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

08.05.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая – Sputnik. Государственный и политический деятель, бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев скончался вечером в пятницу в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова.

"Егор Лигачев скончался вечером 7 мая в Москве", – сказал собеседник агентства.

Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино в Новосибирской области, минувшей осенью он отпраздновал столетний юбилей.

В 1965-1983 годах Лигачев возглавлял Томскую область, вывел ее в передовики и сделал Томск научным и интеллектуальным центром Западной Сибири. В 2000 году он получил звание "Почетный гражданин Томской области", в 2015 году стал почетным гражданином города Томска.

С 1983 по 1990 год занимал должность секретаря ЦК КПСС, с 1985-го по 1990-й входил в состав Политбюро. В период перестройки отстаивал необходимость сохранить однопартийную систему, был одним из инициаторов антиалкогольной кампании (1985-1987).

В 1999-2003 годах Лигачев был депутатом Государственной думы РФ. 

Был женат, супруги Зинаиды Лигачевой не стало в 1997 году. Сын Александр Лигачев – доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории электрофизических исследований Института общей физики имени А.М. Прохорова Российской академии наук.

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Теги: Минск
 
 
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