Темпы взаимной выгоды: поставки стройматериалов на возведение Minsk World вырастут на треть

Источник материала: БT

Ежедневно с трех предприятий компании "Нерудпром" в столицу на строительство комплекса Minsk World отправляются 40 самосвалов. Каждый из них делает за день по 5-6 рейсов. Итого - 250 вместительных кузовов. И все это только по заказам застройщика без учета поставок подрядчикам.



А вскоре отгрузка материалов для самого масштабного инвестиционного проекта столицы возрастет минимум на треть. Об этом договорились представители компаний "Дана Астра" и "Нерудпром".

Стройка начинается не с башенных кранов и отделочников. Самый базовый материал - это песок. И от его качества зависит качество фундаментов, бетона, штукатурки - абсолютно всего на стройке. Предприятие "Нерудпром". Название не на слуху. Но работа "Нерудпрома" - это все, что построено в Минске в послевоенные годы. Сейчас компания обеспечивает потребности Минска и области практически полностью.

Николай Вилькот, заместитель гендиректора предприятия "Нерудпром": "История нашего предприятия началась с 1947 года, и мы как-то подсчитали: если весь объем выпущенной нами за эти годы продукции загрузить в стандартные 60-тонные железнодорожные вагоны, этот состав обогнул бы земной шар по экватору!".

Сотрудничество компании с "Дана Астра" началось более 10 лет назад. В 2012 году "Нерудпром" поставлял застройщику менее десятой доли процента от общего объема добычи и переработки. А сегодня цифры совсем иные.

Николай Вилькот, заместитель гендиректора предприятия "Нерудпром": "В прошлом году на строительство комплекса Minsk World мы отгрузили уже 16,6 % от всей продукции. Отмечу, что всего мы выпустили 2,9 млн кубических метров песка. И это только прямые поставки - те, где заказчиком выступал сам холдинг. А через субподрядчиков, по нашим расчетам, поставлено еще не менее 15% - это такие предприятия, как "Минскжелезобетон" или строительные тресты. Таким образом, строительство самого масштабного многофункционального комплекса в Европе загружает нас работой практически на треть".







Застройщик наращивает темпы. И партнер готов обеспечить основным строительным материалом.

Николай Вилькот, заместитель гендиректора предприятия "Нерудпром": "Нам достаточно месяца, чтобы набрать людей, наладить оборудование и производить материалов столько, сколько нужно. У нас со всеми клиентами действует предоплата. Но многие строители хотели бы отсрочек платежей, просят подождать, а у "Дана Холдингз" таких вопросов нет. Расчеты ведутся еженедельно, а порой и два раза в неделю".

Чтобы обеспечить потребности строящегося Minsk World, нужно выработать карьер площадью в 10 гектаров на глубину в 10 метров. Природа не пострадает. Предприятие проводит рекультивацию земель, на месте выработок высаживается лес. Компания-застройщик учитывает прежде всего качество и ритмичность поставок.

Павел Овчаров, директор компании "Дана Астра": "Комплекс Minsk World - это огромная городская площадка, которую мы полностью изменяем. Здесь будет построено более 3 млн кв. метров жилых и общественных помещений. Здесь прокладываются новые дороги и строятся новые развязки, здесь обустраиваются дворы, а также детские и спортивные площадки. Объемы земляных и бетонных работ просто уникальны. Поэтому значение нашего сотрудничества с ОАО "Нерудпром" трудно переоценить. Мы высоко ценим качество поставляемых стройматериалов и ритмичность работы этого предприятия, которое обеспечивает оговоренный график отгрузок. И наши объемы на сегодня - это более 500 тысяч кубических метров песка различного класса".

Масштабные планы требуют соответствующей координации действий компаний.

Павел Овчаров, директор компании "Дана Астра": "Мы наращиваем объемы, чтобы завершить основную часть работ в комплексе уже к 2024 году. В нашей работе мы на 98 % используем материалы и оборудование белорусских предприятий. Отечественные материалы помогают существенно снизить стоимость квадратного метра жилья, что ценят наши покупатели. В выигрыше и экономика сотен наших подрядчиков во всех уголках страны - такой масштабный проект, как комплекс Minsk World, помогает загрузить производственные площади, обеспечить стабильный сбыт продукции и создает десятки тысяч новых рабочих мест".

Опора на белорусских производителей и отечественные материалы - это не только прямой эффект для развития экономики, но и решение в пользу потребителей. Снижается себестоимость квадратного метра - выигрывают в цене и покупатели современного жилья и коммерческих помещений. В новом городе - комплексе Minsk World - их с каждым днем все больше.