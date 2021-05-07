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Ирина Костевич с подарками побывала в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Бориса Попкова

08.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Продолжают получать поздравления те, кто встречал Великую Победу в далеком 1945 и стоял на страже родины.  Участника Великой Отечественной войны  Попкова Бориса  с цветами, подарками и угощениями посетила министр труда и соцзащиты страны. Ирина Костевич  также не осталась без сувенира. Ей вручили  книгу  о мужестве заславских солдат с именной подписью. Борису Попкову  94 года. У него  четверо внуков и четверо правнуков. На службу ушел в 17 лет, был пограничником в Заславле. За боевые заслуги награжден  орденом Отечественной войны, медалями "За освобождение Варшавы" и за "Победу над Германией". Встреча получилась душевная. За чашкой чая Борис Иванович  поделился  своими жизненными историями. В саду участника войны  гости посадили два фруктовых дерева: яблоню и грушу.


Борис Попков, ветеран Великой Отечественной войны:

Как жить? Любить родину прежде всего, любить семью свою, детей, друзей, работать честно, учиться кому положено, образование получить. Каждый на своем месте, где кто работает, отнестись по-человечески, чтобы здоровье было. 

Ирина Костевич, Министр труда и социальной защиты Беларуси:

Это день, когда мы гордимся, что сделал наш народ. Конечно, это день, когда мы вспоминаем тех, кто, увы, не дожил до этого счастливого дня 9 Мая 2021 года. Конечно, это день, когда мы говорим слова благодарности. Благодарности тем, кто сделал нам эту победу, обеспечил это светлое небо и счастливую жизнь.

Сегодня в стране 3300 ветеранов Великой Отечественной и 11 с половиной тысяч граждан, пострадавших от последствий войны.

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Продолжают получать поздравления те, кто встречал Великую Победу в далеком 1945 и стоял на страже родины.  Участника Великой Отечественной войны  Попкова Бориса  с...
 
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