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От токаря на заводе до генерал-майора армии. Кто такой Николай Тимофеев, именем которого названа улица в Бресте

08.05.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В брестском микрорайоне «Южный» возле форта литеры «Ж» полуподковой проходит улица Генерала Тимофеева. Рассказываем, кто это и как связан с Брестом.


Фото из книги «Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь»

Николай Сергеевич Тимофеев родился 20 января 1897 года в Санкт-Петербурге. Во время Первой мировой войны его призвали на службу рядовым. Воевал на Юго-Западном фронте. После Октябрьской революции вернулся домой и вступил в красногвардейский отряд Невской заставы.

Во время Гражданской войны Николай Тимофеев принимал участие в боях на Псковском, Южном фронтах. Сражался с частями генералов Юденича и Врангеля. В должности командира батальона принимал участие в борьбе с вооруженными формированиями Махно в Украине.

В 26 лет Николай Сергеевич демобилизовался. В межвоенные годы он 13 лет отработал на заводах. Был и токарем, нормировщиком заводоуправления, заведующим бюро, начальником отдела организации труда.

С 1936 года он работал на разных должностях в военных учебных заведениях, а пять лет спустя стал начальником штаба 237-й стрелковой дивизии в городе Петрозаводск, пишет «Википедия».

С середины июля 1941 года его дивизия вела тяжелые оборонительные бои на новгородском направлении. Во второй половине июля она совместно с другими дивизиями участвовала во фронтовом контрударе под Сольцами, в ходе которого было нанесено поражение соединениям 56-го немецкого танкового корпуса генерала Манштейна. В начале августа части вели ожесточенные бои с немецкой дивизией СС «Мертвая голова», где противник понес большие потери, сообщается в книге «Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь».

Во время Люблин-Брестской наступательной операции с 17 по 30 июля дивизия под командованием уже генерал-майора Тимофеева освободила 176 населенных пунктов и одной из первых вступила в Брест. За это ее удостоили почетного наименования «Брестская» и наградили орденом Красного Знамени.


Фото использовано в качестве иллюстрации

После войны Николай Сергеевич почти год был на лечении в госпитале. Затем его назначили замначальника управления в штаб Ленинградского военного округа. После увольнения работал председателем Ленинградского комитета ДОСААФ.

В 1974 году Николаю Сергеевичу Тимофееву присвоили звание «Почетный гражданин города Бреста», сообщается на сайте горисполкома. Умер генерал-майор в 1978 году в возрасте 81 года. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

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Теги: Брест
 
 
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