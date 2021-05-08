Позывной «Птица». Удивительная история разведчицы Базановой, которая создала в оккупированном Бресте свою резидентуру

Источник материала: Tut.by

В апреле 1944 года начальник столовой для немцев-железнодорожников очень удивился, узнав от сотрудников Абвера, что его молодая, тихая уборщица Лида Базанова оказалась советской шпионкой, которая прямо у него под носом создала в Бресте разветвленную агентурную сеть по сбору и передаче в «Центр» информации о передвижениях немецких войск. Рассказываем как выпускница Калининского текстильного техникума стала коварной разведчицей.

Лидия Базанова родилась в деревне Пушкино Тверской области России 28 марта 1920 года. Мать работала свинаркой, отец — специалистом в отделе снабжения завода. Вместе они воспитывали четырех детей.

Когда Лиде было 13 лет, семья переехала в поселок Редкино. Жили небогато. Дом Базановых был едва ли не самым бедным в поселке. Хата была просто сложена из круглых бревен между вертикальными столбами, а щели замазали глиной, писала областная газета «Заря» .



Лидия Базанова. Фото: Bobrlife.by

Училась Лида в Редкинской школе № 1. Закончив семилетку, поступила в текстильный техникум. А в 1941 году пошла работать на Калининскую прядильную фабрику. Когда Калинин (ныне — Тверь) оккупировали, Лида вместе с подругой Анной Кошелевой перебралась в город Горький (ныне — Нижний Новгород). Там они работали контролерами на автозаводе.

В 1942 году по путевке ЦК ВЛКСМ Лиду зачислили на курсы радистов-разведчиков, которые она успешно закончила в августе того же года в звании старшего сержанта.

Базанову и Кошелеву направили в распоряжении разведотдела штаба Сталинградского фронта. Обстановка там была сложная, но в составе пеших разведгрупп их «в поле» не посылали. Полгода командование готовило их к выполнению более сложных задач.

— В разведотделе она занималась исключительно изучением немецких документов. Рядом с ней работала дочь маршала Советского Союза Рокоссовского. Там они очень хорошо подготовились в языковом плане. Она (Лидия Базанова — TUT.BY) владела немецким языком практически свободно, — сообщил в документальном фильме «Лидия Базанова — военная разведчица» генерал-лейтенант, доктор политических наук Александр Карпов.

Высадка в Осиповичах: «Жаворонок» и «Птица»

В феврале 1943 года девушек отобрали для обучения в специальной разведшколе в Москве. Руководство высоко отзывалось об Анне. Она владела стрелковым оружием, успешно управлялась с радиостанцией «Север», отлично читала карту, ориентировалась на местности. В августе 1943 года Лиду и Анну сбросили на парашютах в район Осиповичей для выполнения боевой задачи.

В тылу разведчиц приняли партизаны отряда имени Кирова под руководством Михаила Самсоника. Полтора месяца он готовил Лиду к выполнению задания: обосноваться в Бобруйске, установить и поддерживать связь, обеспечить передачу в Центр добытых разведывательных данных, писал в своей книге «Лидия Базанова. Военная разведчица: историко-документальное издание» Александр Карпов. Девушке присвоили позывной «Птица», сделали новые документы на имя Лидии Михайловны Карчевской, а затем связная провела ее в город. Подругу Лиды Анну с позывным «Жаворонок» отправили работать в Осиповичи.



Кадры оккупации Минска. Фото использовано в качестве иллюстрации

Впервые Лидия Базанова вышла в эфир в сентябре 1943 года. Рация была установлена в доме резидента — завуча одной из бобруйских школ Анны Ивановны Поповой-Леванович. Она же была ответственной за снабжение «Птицы» информацией от бобруйских подпольщиков, писал портал «Bobrlife» .

Каждый день «Птица» спускалась в подвал, настраивала аппаратуру и передавала в Центр информацию о переброске сил противника по железной дороге.

Немцы трижды пеленговали ее радиостанцию, но Лиде удавалось спасти. Однажды к концу передачи разведчица обнаружила, что на ее волне сидит немецкий «корреспондент». Как вспоминал оставшийся в живых агент Лиды стрелочник станции Бобруйск Иван Шевчук, она прибежала к нему вечером, страшно взволнованная: «Иван Яковлевич, я сегодня работала с чужим коррес­пондентом. Немцы меня засекли. Мы пропали». К счастью, обошлось.

Бобруйск — Брест

В октябре 1943 года «Птица» получает новое задание из Центра — сделать себе необходимые документы и перебраться с рацией в Брест. Задача оказалась не из легких. Все дороги контролировались немцами. Переехать с радиостанцией и без необходимых документов в Брест было нереально. К счастью, на помощь разведчице пришла переводчица главной комендатуры Бобруйска Александра Питкевич.

«Переводчица решила выдать Лиду за члена своей семьи и таким образом получить у коменданта пропуск будто бы для того, чтобы подальше уехать от приближающихся большевиков, на первый случай хотя бы до Бреста, — писал в своей книге о Базановой Александр Карпов. — В начале декабря комендант сам позвонил начальнику железнодорожной станции Березина и приказал посадить фрау Питкевич и ее „племянницу“ в лучший вагон без всяких там проволочек. Иван Шевчук погрузил вещи на повозку. В одном из трех пузатых чемоданов была упакована рация. Для большего шику разведчицу богато одели. В бежевом пальто с каракулевым воротником в большом вязаном шерстяном платке, новеньких сапожках Лида рядом с понимавшей толк в моде Александрой Георгиевной выглядела респектабельно. Начальник станции и два долговязых фрица встретили „беженок“ на вокзале, в один миг услужливо подхватили чемоданы. (…) Когда разведчица пришла на свое место, вещи аккуратно были уложены на полку».

Если в Бобруйске к приезду Лиды уже была наработанная агентурная сеть, то в Бресте разведчице пришлось создавать свою резидентуру с нуля. Помогли ей в этом подпольщики. Слесарь брестского паровозного депо Спиридон Сергеевич Григорук, который жил с семьей в доме № 17 на улице Карла Либкнехта, позволил Лиде установить рацию на чердаке и свел с членами партизанского отряда.



Тот самый дом на улице Карла Либкнехта. Фото из книги «Лидия Базанова. Военная разведчица: историко-документальное издание»

«Брест горит»

«За очень короткое время „Птица“ подготовила большую группу агентов. Дочь Григорука Нина собирала сведения о движении поездов южного (Ковельского) направления. Переписчик вагонов Кирилюк наблюдал за перевозками с Востока на Запад. Движение немцев по Московскому шоссе отслеживала домохозяйка Анна Клопова, жившая у Кобринского моста. Александра Шиш, переводчица комендатуры, доставляла сведения о состоянии брестского гарнизона. Информация пошла, и тут, в самый неподходящий момент, в начале февраля 1944 года, у „Птицы“ село питание рации», — сообщается в статье за авторством Григория Харитонова, который писал книгу о Базановой. Публикация размещена на сайте фонда «Жить и Помнить» .



Надежда и Спиридон Григоруки. Оба были расстреляны вместе с дочерью. Фото из книги «Лидия Базанова. Военная разведчица: историко-документальное издание»

Через Григорука разведчица передала сообщение партизанам с просьбой помочь с питанием для рации. Пока решался технический вопрос Лида занялась своим трудоустройством. Здесь ей помогла квартирантка Григоруков Мария Павловна Каленик, которая работала кухаркой в столовой для немцев-железнодорожников. Она привела девушку к своему шефу — начальнику товарной станции «Брест-Восточный». Тот согласился принять ее на работу уборщицей.

Когда от партизан долго не было ответа Лидия решила отправить к знакомым Григорука в деревню Сехновичи свою связную Веру Жигимонт. Женщина переоделась и пошла к ним в образе торговки-барахольщицы.

«В деревне шла из хаты в хату, обменивая красители на продукты. „Случайно“ попала к братьям-близнецам (связным партизанского отряда — TUT.BY). „Брест горит“ назвала я пароль. „Тушить надо“, — отозвался один из них, хромавший на правую ногу», — рассказала Вера Жигимонт автору книги о Базановой Александру Карпову.

В итоге партизаны смогли достать Лидии питание для рации. Связь с Центром была возобновлена. В марте 1944 года разведотдел сообщил девушке, что Указом от 4 февраля 1944 года она награждена орденом Отечественной войны II степени. Одновременно разведчице присвоили новый позывной — «Горлица». Тогда же Базанову предупредили, чтобы она готовилась к переброске на левый берег Западного Буга, в Польшу, писал Bobrlife .



Фото использовано в качестве иллюстрации

«„Горлица“ вела себя мужественно»

В Польшу Лида так и не уехала. В апреле ее брестскую сеть накрыла немецкая контрразведка. На след «Птицы» абверовцы вышли после задержания членов бобруйского и осиповичского подполья.

Аресты проходили стремительно. Задерживали всех, кто имел какое-либо отношение к Базановой. Лишь Вере Жигимонт и Александре Шиш удалось скрыться и уйти к партизанам. Среди задержанных оказалась и подруга Лиды Анна Кошелева.

— Эта подруга ведь в числе прочих и предала ее. Согласилась работать на немцев, все про Лиду им рассказала. Мне кажется, после такого предательства ей, Лиде, так больно было, — вспоминала двоюродная сестра Лидии Анастасия Ивановна Исетская.

Саму Базанову держали в тюрьме, допрашивали, склоняли к сотрудничеству.

«В тюрьме „Горлица“ вела себя мужественно. Об этом рассказал ее оставшийся в живых сокамерник Григорий Корицкий. Она категорически отказалась участвовать в радиоигре на стороне фашистов, тем самым подписав себе смертный приговор», — сообщает Bobrlife.

В конце апреля 1944 года специальная команда тайной полевой полиции расстреляла 24-летнюю Базанову и всех причастных к ней людей: кого в одном из бастионов Брестcкой крепости, кого во дворе бобруйской тюрьмы.

А в 1966 году главная советская газета «Правда» опубликовала очерк о подвиге Лидии Андреевны Базановой под названием «Ласточка». Год спустя в Бресте в честь разведчицы переименовали бывшую улицу Торфяную. Улица Базановой проходит параллельно железной дороге и восточным концом упирается в улицу Партизанскую. Барельеф Базановой есть на одной из стел аллеи «Их именами названы улицы Бреста», которая вскоре появится на улице Зубачева.