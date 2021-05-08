Улицы города. Искали сокровища графа и хоронили коммунаров. Рассказ про улицу Билецкого

Источник материала: Tut.by

В самом центре Гомеля есть улица Билецкого. Когда-то здесь искали сокровища графа Румянцева, потом хоронили коммунаров-чекистов, погибших во время антисоветского Стрекопытовского мятежа 1919. Каждое здание (в старинных постройках сегодня расположились и администрация Центрального района, и политехнический колледж, и ОСВОД, и фабрика «Полеспечать» и даже КГБ) имеет свою интересную историю. А наш рассказ о том, чье имя носит эта улица сегодня.



Фото: wikimapia.org

В начале 19-го века улица Билецкого называлась Боярской, затем стала Миллионной — народный фольклор гласил, что где-то здесь граф Румянцев хранил свои сокровища, поэтому и дали ей горожане соответствующее название. Здесь располагались сначала мужская, затем — женская гимназии (ныне политехнический колледж), трактир (сейчас — администрация Центрального района), духовное училище (теперь здесь лаборатории медуниверситета).

С приходом большевиков, весной 1919 года улицу по традиции переименовали — на этот раз ей досталось имя Николая Станиславовича Билецкого. Билецкий — а на самом деле Павел Семенович Езерский — с Гомелем был связан в самом конце своей короткой жизни.





Езерский родился в Санкт-Петербурге 7 декабря 1896 года. Учился на юридическом факультете Петроградского университета, затем был призван на военную службу. После окончания военно-инженерного училища направлен на фронт прапорщиком 3-й особой пехотной дивизии в Двинске (ныне — Даугавпилс). Во время Февральской революции 1917 был членом полкового комитета. Отказался от своего родового имени и стал именовать себя Николаем Станиславовичем Билецким.

Павел Езерский прожил всего 23 года

В начале 1918 года Билецкий вместе с новым правительством переехал из Петрограда в Москву. В июле 1918-го добровольцем ушел на фронт, участвовал в подавлении контрреволюционного мятежа чехословацкого корпуса, в боях за Казань. С января 1919 года находился в Гомеле — был редактором местной газеты «Известия революционного комитета Гомеля и уезда».

Здесь, во время контрреволюционного Стрекопытовского мятежа 1919 года после суточного вооруженного сопротивления Билецкий был схвачен и расстрелян мятежниками. Уходя на казнь, он якобы сказал: «Передайте привет оставшимся товарищам и скажите им, что мы с честью погибли на своем посту. Пусть они продолжают свою работу».

Езерский похоронен в Гомеле в братской могиле гомельских коммунаров. Вместе с ним — председатель Гомельского ревкома комиссаров, председатель Гомельской уездной ЧК Ланге, управляющий делами ЧК Бочкин, комиссары отдела юстиции Ауэрбах, Песин, военком Фрид и другие.



Фото: arch-heritage.livejournal.com

TUT.BY будет рассказывать вам об интересных улицах Гомеля — их названиях и истории. Дайте знать в комментариях, если вам нравится идея. А если у вас есть предложения или вопросы по конкретным улицам, не стесняйтесь присылать их на elena.bychkova@tutby.com.