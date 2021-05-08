Сколько в Витебской области живет ветеранов войны, какие у них пенсии и надбавки и к ним

Источник материала: Tut.by

В Витебской области проживают 450 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 2,8 тысячи человек, пострадавших от последствий войны. Самым старшим участникам и инвалидам войны уже более 100 лет, а самым молодым — около 90 (это партизаны и подпольщики). Об этом сообщает комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома.



Фото: TUT.BY

Инвалиды войны 1-й и 2-й группы получают около 273 рублей к пенсии, 3-й группы — 171 рубль.

Участники войны и те, кто разминировал территории в 1943—1945 годах, получают по 171 рублю. Блокадники Ленинграда и бывшие узники фашистских концлагерей — по 68 рублей.

По 34 рублю выплачивают к пенсиям тем, кто награжден орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу, а также инвалидам с детства вследствие ранения, контузии на войне.

Тем, кто потерял супруга на войне и не вступил в новый брак, выплачивают надбавки — от 68 до 123 рублей.

По предварительной оценке, в мае, с учетом надбавок, средний размер пенсии инвалида войны составит 832 рубля, а участника войны — 690.

Те, кто достиг 75-летнего возраста (эти люди родились в войну), каждый месяц получают возрастную доплату. С 1 мая ее размер составляет 51 рубль для тех, кому 75−79 лет, а тем, кто старше 80 лет — 68 рублей.

К пенсиям тех, кто достиг 80 лет, ежемесячно выплачивают надбавку на уход — это еще 34 рубля. Для инвалидов 1-й группы в возрасте 80 лет и старше эта надбавка составляет 68 рублей.

На Витебщине за 206 ветеранами и пострадавшими от последствий войны ухаживают родные. Им выплачивают пособие — 273 рубля.

Напомним, в Минтруда 6 мая заявили , что единовременных выплат ветеранам ВОВ, приуроченных к 9 Мая, в этом году не предусмотрено. На фоне существенного сокращения числа ветеранов, а также информации про траты на фейерверк и шарики на 9 Мая эта информация вызвала вопросы. К тому же во многих других странах постсоветского пространства такие выплаты в этом году предусмотрены, решения о выплатах принимались заранее. Тем временем инициатива BYSOL запустила срочный сбор на выплату для ветеранов.

7 мая Александр Лукашенко заявил , что участники войны обязательно получат разовые выплаты ко Дню Победы.