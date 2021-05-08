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Сколько в Витебской области живет ветеранов войны, какие у них пенсии и надбавки и к ним
08.05.2021 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебской области проживают 450 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 2,8 тысячи человек, пострадавших от последствий войны. Самым старшим участникам и инвалидам войны уже более 100 лет, а самым молодым — около 90 (это партизаны и подпольщики). Об этом
Инвалиды войны 1-й и 2-й группы получают около 273 рублей к пенсии, 3-й группы — 171 рубль.
Участники войны и те, кто разминировал территории в 1943—1945 годах, получают по 171 рублю. Блокадники Ленинграда и бывшие узники фашистских концлагерей — по 68 рублей.
По 34 рублю выплачивают к пенсиям тем, кто награжден орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу, а также инвалидам с детства вследствие ранения, контузии на войне.
Тем, кто потерял супруга на войне и не вступил в новый брак, выплачивают надбавки — от 68 до 123 рублей.
По предварительной оценке, в мае, с учетом надбавок, средний размер пенсии инвалида войны составит 832 рубля, а участника войны — 690.
Те, кто достиг 75-летнего возраста (эти люди родились в войну), каждый месяц получают возрастную доплату. С 1 мая ее размер составляет 51 рубль для тех, кому 75−79 лет, а тем, кто старше 80 лет — 68 рублей.
К пенсиям тех, кто достиг 80 лет, ежемесячно выплачивают надбавку на уход — это еще 34 рубля. Для инвалидов 1-й группы в возрасте 80 лет и старше эта надбавка составляет 68 рублей.
На Витебщине за 206 ветеранами и пострадавшими от последствий войны ухаживают родные. Им выплачивают пособие — 273 рубля.
Напомним, в Минтруда 6 мая
7 мая Александр Лукашенко
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Самым старшим участникам и инвалидам войны уже более 100 лет, а самым молодым - около 90 (это партизаны и подпольщики).
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