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Минтруда: ветераны получат единовременные выплаты до 9 мая
08.05.2021 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году вопрос единовременной помощи ветеранам сопровождался интригой. Изначально в Минтруда
— Разовые выплаты будут в установленном порядке и в соответствующие сроки, — ответил на вопрос журналиста TUT.BY первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.
Он также уточнил, что деньги будут выплачены до 9 мая. На вопросы о размерах этих сумм и порядке выплат представитель министерства отвечать отказался.
7 мая Александр Лукашенко заявил, что для поддержки участники войны выделены немалые средства — около 65 миллионов рублей. «И эти разовые выплаты участники войны обязательно получат прямо ко Дню Победы. Если кто-то к 9 Мая не успеет получить, я им компенсирую в течение 9-го, 10-го, 11-го числа», — рассказал он.
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В прошлом году в Беларуси ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие белорусы
Помимо единоразовой помощи инвалиды и участники войны получают ежемесячные выплаты к пенсии. Они составляют от 273 до 410 рублей. Также есть ежемесячная возрастная доплата к пенсии и ежемесячная надбавка за уход.
На 1 апреля этого года в Беларуси проживало 3337 ветеранов ВОВ (в том числе 1877 участников и инвалидов войны, 1057 награжденных труженика тыла, 317 блокадников Ленинграда).
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