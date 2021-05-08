«Несмотря на все, что с ним случилось, он жив». Минчане переезжают и ищут новый дом собаке с непростой судьбой

Источник материала: Tut.by

Дик — метис шарпея, ему около трех лет. Никто не знает, что случилось с его первыми хозяевами, но весной 2019-го пес очутился в Бресте на улице. После этого в его жизни, казалось, было все: популярность, одиночество, 21 месяц в пункте временно содержания животных, новый дом и вновь поиски хозяина. «Может быть, он идет к своему счастью такими вот витиеватыми путями», — замечает минчанин Никита Черкасов. В январе 2021-го он и его жена Елена забрали Дика из «отлова» на передержку, а теперь ищут ему хозяев. Для продвижения собаки пара даже обратился в пиар-агентство.



Дик и Елена. Фото в редакцию прислал Никита Черкасов

Заводить собаку Никита и Елена не собирались. В планах было взять пса на передержку. Так, посчитали молодые люди, они помогут бездомному животному поскорее найти хозяев. И в то же время проверят себя и свои отношения. А точнее, посмотрят, как у них получается действовать и договариваться, если появляется новый член семьи.



Фото: Инстаграм Дика

— Лена листала аккаунты в соцсетях, где размещают фото бездомных животных. В одном из пабликов она увидела Дика. Он ей сразу приглянулся. Он необычный, несуразный, — вспоминает Никита, с чего все началось. — Мне Дик тоже очень понравился.

На тот момент пес находился в пункте временно содержания животных в Бресте. Елена связалась с его кураторами — волонтерам, которые искали Дику семью. Они обрадовались и, спустя несколько дней, привезли собаку в Минск — прямо к дому Никиты и его жены.

Вопрос, сколько Дик сможет прожить у пары, в конкретных датах не обсуждался. Решили так: как только найдут ему хороших хозяев, сразу отдадут, поэтому присматривать новый дом для пса начали, если не сразу, то почти сразу после знакомства с собакой. Писали посты в соцсетях, выкладывал видео и фото питомца.

«О собаке говорили столько, что не найти ее мог лишь тот, кто не хотел искать»

В апреле Никита и Елена решили: летом они переедут в Польшу. Вновь остро стал вопрос с поиском новых хозяев. Конечно, рассуждает собеседник, пса они так полюбили, что могли бы сделать все документы и забрать его с собой, но есть еще одно обстоятельство. У Никиты — аллергия на собак. Жить временно с ингалятором, говорит, он не против, но всегда — не готов.



Фото: Инстаграм Дика

— За два месяца найти Дику хозяев у нас так и не получилось, тогда у меня появилась идея обратиться в пиар-агентство, — рассказывает Никита. — Я придумал кейс, общий посыл которого заключался в том, что, если у вас получится найти псу семью, вы сможете у себя в портфолио указать: «Продвигаем даже собак», и написал в 10 или 15 компаний. Откликнулись две. Одни сообщили, что подумают, вторые ответили: беремся. Причем, безвозмездно.

— Письмо от Никиты нам пришло 5 апреля. Год назад в этот день у меня умерла любимая собака. Утром я проснулась в не очень хорошем настроении, и тут сообщение от коллеги: «Проверь рабочую почту». Я смотрю и думаю: может это какой-то знак сверху, — подключается к беседе Александра Петрушенко, сотрудница того самого пиар-агентства. — Мы с коллегами обсудили данную ситуацию на планерке и решили: тендеры — это, конечно, хорошо, но распиарить собаку — интересный вызов, и сразу же связались с Никитой.

Дальше Дика ждала пятичасовая фотосессия у профессионального фотографа. Его пиар-кампанию задумали «раскручивать» в форме сторителлинга. Собаке завели страничку в Instagram, где и стали рассказывать его историю.

— Еще общаясь с Никитой, мы поняли, что у этой собаки, скорее всего, непростая судьба. Нужно было ее «раскопать». Я попросила у молодого человека контакты волонтеров, с которым они работали, и стала по крупицам собирать информацию, — описывает происходящее Александра. — Оказалось, в 2019-м про пса активно писали в соцсетях. Администратор одной из групп хорошо его запомнила и немало о нем рассказала.



Фото: Инстаграм Дика

История Дика развивалась так: в апреле 2019-го, судя по постам в соцсетях, метис шарпея появился рядом с торговым центром в микрорайоне «Восток» в Бресте. Пес не был похож на бродяжку — на нем был хороший ошейник.

— Покупатели пробовали его подкормить, но еду он не брал. В надежде найти хозяев, люди его снимали, постили фото в интернете, но безрезультатно. Думаю, хозяин его целенаправленно там оставил, потому что о собаке говорили столько, что не найти ее мог лишь тот, кто не хотел искать, — предполагает Александра. — В один из дней пес прорвался в ТЦ, охранник его вытянул и пообещал вызвать на него отлов. После этого Дик пропал. Понимая, что животному грозит «отлов» и возможное усыпление, местные стали обсуждать, как бы его найти и забрать хотя бы на передержку.

Собаку обнаружила брестчанка Катерина. Обессиленный пес лежал на одной из остановок городского транспорта. Девушка сразу даже подумала, что его сбила машина. Животное отвезли в ветклинику. Оказалось, он истощен, у него пироплазмоз — тяжелое заболевание, которое вызывает укус иксодового клеща. Дику поставили капельницу.

— Катерина с мужем забрали Дика домой на передержку. Лечили, выхаживали и назвали его Чубакой, — говорит Александра. — У них большой участок, а там такой нюанс: вокруг дома забор с самодельными воротами, а под ними — большой лаз. Муж девушки, как мог, его заделал. Но, несмотря на это, в один из дней, когда они вернулись с работы, поняли: собака убежала.

Как позже выяснилось, в этот же день пса забрал «отлов». Здесь животное провело 21 месяц. Его кастрировали и дали имя Дик.

— Предполагая, как работают пункты временно содержания животных, я удивилась, как за столько дней его не усыпили. Оказалось, в брестском «пункте» принцип такой, если собака молодая и не больная, то они сохраняют ей жизнь, — останавливается на деталях Александра. — Здесь Дик находился в отдельном вольере, некоторые волонтеры приходили с ним погулять. А потом в его жизни появились Лена и Никита.

Это был январь 2021-го. В марте 2021-го, если не упускать из истории собаки никаких деталей, в жизни Дика появился новый хозяин — украинец Павел. Елена с Никитой передали ему пса и на две недели улетели на отдых. Но, говорит Никита, вскоре Павла депортировали.

— Затем пса приютили мама с дочкой, — подключается к беседе молодой человек. — Но, насколько мы поняли, женщина и Дик не нашли общий язык. В итоге, через неделю пес опять оказался у волонтеров. Они написали нам: «Пожалуйста, заберите его снова». Так что, когда мы вернулись из отпуска, Дик вернулся к нам.

— У вас нет ощущения, что Дик — это пес, которому очень не везет? — обращаемся к Никите.

— Как посмотреть, ведь, несмотря на все, что с ним случилось, он до сих пор жив, — отвечает молодой человек. — Может быть, он, наоборот, идет к своему счастью, только вот такими витиеватыми путями.



Фото: Инстаграм Дика

— Дик — пес большой во всех отношениях. Во-первых, он рослый. Мой рост 166 сантиметров, и мне он выше колена. Такую собаку не каждый возьмет, — делится предположениями, почему Дику непросто найти хозяина Александра. — Во-вторых, по нашим подсчетам ему три года. Это уже сформировавшаяся собака — со своими привычками, характером, укладами.

— А вообще, Дик веселый и задорный. Когда мы выходим с ним на улицу, он собирает много взглядов и улыбок, — описывает питомца Никита. — Но те, кто решат его взять, должны понимать: Дик еще совсем как ребенок, требует много внимания и постоянно хочет играть.

— Каким должен быть идеальный хозяин для Дика?

— Это легкий человек, который будет отражать энергичную натуру пса, — поясняет молодой человек.

Если вы понимаете, что Дик — тот самый пес, о котором вы мечтали всю жизнь, напишите Никите — m.cherkasau@gmail.com.