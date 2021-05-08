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«1700 рублей, СМС о зачислении пришла ночью». Какие выплаты в этом году к 9 Мая получают ветераны
08.05.2021 12:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 8 мая в Министерстве труда и соцзащиты
«Мой дедушка Владимир Иванович Поборцев является ветераном ВОВ. И действительно сегодня утром пришли на его карточку деньги. Сумма — 1700 рублей», — сообщил читатель.
«Мой дед — ветеран войны, имеет вторую группу инвалидности по ранению. В 12 часов ночи ему пришла смс о зачислении материальной помощи. Дали 1700 рублей», — пишет еще один читатель и уточняет, что в семье таких выплат не ожидали.
Информацию о том, что деньги начали поступать еще ночью, подтверждают и другие белорусы. Правда, некоторые получили суммы поменьше: «Отцу-ветерану на карту пришло 700 рублей. Выплатой он доволен. В 2 часа ночи пришла смс с информацией о зачислении».
Вот еще одно сообщение, где речь идет о 700 рублях: «У меня отец — малолетний узник, сегодня почтальон принесла деньги, сказали, что это „ветеранские“ к 9 мая. Выплатам отец, конечно, рад».
Мы созвонились с бывшей узницей Ниной Петровной Марченко, которая также получила 700 рублей к празднику. Она говорит, что удивлена разовой выплате: раньше дополнительные деньги обычно давали к круглым датам — 65−70−75-летию Победы. В прошлом году, когда праздновали юбилейную дату, к 9 Мая пенсионерка получила разово 700 рублей, а к 3 июля — 650 рублей. В этом году денег она не ждала и до сих пор сомневается: не ошибка ли это?
Мы спросили, на что Нина Петровна собирается потратить праздничные деньги.
— Ой, не знаю, мне 76, а деду 80, мы больные оба, на лекарства много тратим. Может, внукам рублей по 50 каких дам — у нас их шестеро, — ответила пенсионерка.
Напомним, в этом году вопрос единовременной помощи ветеранам сопровождался интригой. Изначально в Минтруда
7 мая ситуацию
Утром 8 мая первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович подтвердил эту информацию. Он сообщил, что разовые выплаты участники войны получат в установленном порядке и в соответствующие сроки, а именно — до 9 мая.
В прошлом году в Беларуси ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие белорусы
В 2019 году ветеранам ВОВ и отдельным категориям граждан, пострадавшим от последствий войны, в связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков также
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Читатели сообщают о том, что деньги их пожилым родственникам начали поступать на карту ночью с 7 на 8 мая.
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